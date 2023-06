¿Recuerda al “gemelo” del exministro Daniel Salas? Se sorprenderá de lo que hace ahora

Mucha gente vaciló montones con el parecido de Daniel Salas (izquierda) y Carlos Ramírez. Foto: Cortesía. (Cortesía)

¿Se acuerda de Carlos Ramírez, el vecino de Pérez Zeledón que se hizo famoso porque se parecía muchísimo al exministro de Salud Daniel Salas? Pues le tenemos buenas noticias de él.

En estos últimos años, la vida del polifacético hombre ha cambiado mucho, resulta que se casó, tuvo otra hija, se hizo tiktoker y ahora hasta es actor.

Carlos recuerda con agrado que de un momento a otro su imagen acaparó los medios de comunicación y las redes sociales, ya que en el complicado momento que vivía el país por la pandemia, en el que el exministro Salas era protagonista, su parecido con él causó mucha curiosidad.

LEA MÁS: ¿Cada cuánto y cómo hay que revisar las llantas? Dekra lo aclara

Ramírez tiene un gimnasio en Pérez Zeledón y está enfocado en hacerlo crecer. Foto: Cortesía. (Cortesía Carlos Ramírez)

Cuando llegó el covid-19 a Costa Rica, Carlos tenía apenas cuatro meses de haber abierto el gimnasio Gym City Fitness, ubicado en barrio San Luis de Pérez Zeledón, y se preocupó demasiado cuando empezaron las restricciones y los cierres, hasta llegó a pensar que quizá tendría que cerrar su negocio, pero en eso llegó su golpe de suerte.

“Esta situación que me pasó, del parecido con Daniel Salas, sí me sirvió de muchísimo para lo que fue la parte de la publicidad, porque como salí en varios medio de comunicación, cada vez que podía mencionaba el gimnasio y después de eso el negocio empezó a levantar más, sinceramente, en estos tres años que tengo de tenerlo, me ha ido superbién, gracias a Dios”.

Al igual que a Carlos, a su “gemelo” Daniel también le ha ido muy bien, tanto así ahora tiene un puestazo en la Organización Panamericana de la Salud y eso le alegra mucho a Ramírez.

LEA MÁS: Argentina quedó enamorada de Costa Rica y dice que es mucho mejor que Europa

Hace tres meses Carlos y Cristina se casaron y están muy felices. Foto: Cortesía. (Cortesía Carlos Ramírez)

“Siento mucha admiración por él, yo considero que es como un héroe para el país porque tuvo una misión muy dura que cumplir y siento que lo hizo bien, me alegro la verdad de que le esté yendo bien”, expresó.

LEA MÁS: ¿Quienes pueden usar los espacios preferenciales en los parqueos y buses?

Muchos cambios

El pezeteño contó que su vida ha tenido cambios buenos en los últimos años y eso lo tiene muy motivado.

Se casó con Cristina Quirós Muñoz, con quien vivía desde hacía doce años. Ellos tienen tres hijos: la mayor se llama Bianca, de 12 años, le sigue Carlos Andrés de ocho años y después está Mariangel que tiene apenas año y medio.

El polifacético hombre ahora también está metido en teatro. Foto: Cortesía. (Cortesía Carlos Ramírez)

Además, se atrevió a meterse de lleno en algo que siempre le había llamado mucho la atención: el teatro.

“Desde hace como un año estoy en un grupo de teatro de aquí de Pérez Zeledón, que se llama el Tabanco, ya voy por mi tercera obra y la verdad me ha ido superbién, vieras que se me ha hecho muy fácil lo del teatro porque es algo como que ya traía.

LEA MÁS: Tiktoker español quedó como loco con los billetes y la naturaleza costarricense

“Las obras que he hecho son de comedia, pero es curioso porque me han tocado papeles serios, por ejemplo, en una obra fui como un señor tipo vaquero y en al última que hice era un esposo serio, no era para nada charlatán en mi personaje”, manifestó.

Y ese talento de la actuación lo usa también para hacer videos de TikTok que son todo un pegue, en su cuenta @carlosgym34 tiene ya 18 mil seguidores.

Carlos Ramírez ahora es todo un tiktoker

“El tema con el TikTok ha sido bastante vacilón porque siempre hago videos con situaciones que pasan en el gimnasio y de la vida real, pero claro, poniéndole un poco de comedia, eso a la gente le hace muchísima gracia”.

Dice que tanto los clientes como los instructores del gimnasio se apuntan a hacer con él los videos divertidos para subirlos a la red social.

LEA MÁS: ¿Es normal el dolor de cabeza y hasta fiebre después de ponerme la vacuna contra la influenza?

Bien enfocado

Carlos asegura que aunque el teatro le encanta y hacer videos de Tiktok también, centra sus energías en hacer crecer su negocio.

“Cuando veo para el futuro lo principal es el gimnasio, quiero seguir poniéndole muchas ganas, uno tiene planes y, claro, solo Dios sabrá, pero toda mi intención es seguir creciendo con el negocio y cada día hacerlo más grande y más grande”, aseguró.

Los video de Carlos sacan risas a quienes los ven

Este pulseador sabe bien lo que es enfrentar los obstáculos de la vida y por su esfuerzo y sacrificio ha salido adelante, por eso aprovechó para mandar un mensaje a los emprendedores que ahorita pasan por momentos complicados.

“A esas personas que están emprendiendo y ahorita no les está yendo bien, lo único que puedo decirles es que tiene que meterle ganas y mucho amor a lo que hacen, pero sobre todo, deben confiar mucho en Dios.

“Algo muy importante es siempre ser una persona de buena fe, nunca hacerle daño a nadie y esto aplica para cualquier área de la vida. Si está haciendo un negocio siempre tenga fe en Dios de que va a salir adelante, póngale muchísimo empeño”.