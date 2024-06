Referéndum: La ley jaguar no rugió en la Asamblea Legislativa

La fecha estipulada para que los diputados votaran la ley jaguar era este martes 25 de junio, pero hubo sorpresas y al final el jaguar no rugió.

Pese a que el lunes la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Rosalía Brown, diputada de Nueva República, anunció que este martes se votaría la polémica ley jaguar, eso al final no pasó.

Rodrigo Chaves está deseando que se apruebe el referéndum. (Rocío Sandí Z./Rocío Sandí Z.)

Antes de incapacitarse Rodrigo Arias, presidente del Congreso, había suspendido el trámite de la votación mientras la Sala Constitucional analizaba la consulta enviada por 22 diputados que querían saber si el proyecto de ley es constitucional o no.

Sin embargo, el viernes pasado los magistrados rechazaron la consulta argumentando que este no era el momento procesal para presentarla, por lo que Rosalía dijo que no había por qué retrasar el proceso.

Pero bueno, dicen que solo los ríos no se devuelven y Rosalía cambio de opinión.

Este martes se dio a conocer que los diputados llegaron a un acuerdo en el decidieron que no harían la votación hasta que no llegue la resolución completa de la Sala Constitucional y, al iniciar el plenario, no había llegado el documento.

Al consultarle a Nueva República si era cierto que doña Rosalía había cambiado de opinión acerca de llevar a cabo la votación este martes, se confirmó el dato del acuerdo.

Óscar Izquierdo logró retrasar la votación de la ley jaguar. (Asamblea Legislativa/Asamblea Legislativa)

“Según el criterio de los expertos, no es necesario esperar el fallo integral de la Sala para someter el proyecto de referéndum a votación, sobre todo porque la decisión de la Sala fue rechazarlo por ser improcedente, es decir, es un no porque los diputados no pueden hacer la consulta, sin embargo, los diputados de todas las fracciones ayer al final de la tarde tomaron la decisión de esperar el fallo integral y ahora dependerá de la velocidad con la que la Sala envíe ese fallo para que se someta a votación”, informó la agrupación.

Algunos no tienen ganas de votar la ley jaguar

El politólogo Gustavo Araya dice que el plenario está dividido porque aunque algunos legisladores están deseando que se vote la ley ya, otros quieren darle largas al asunto.

“Hay diputaciones de diferentes fracciones, no solo la oficialista, que en realidad sí quiere votar el proyecto de ley del referéndum. En esto hay motivaciones de interés para tener una buena relación con Gobierno, para no ver perjudicadas negociaciones que tienen de previo, también hay casos sin duda alguna de diputaciones que no quieren enemistarse con el Gobierno para evitar confrontaciones y ataques desde la presidencia de la República, especialmente los días miércoles.

El TSE está haciendo el proceso de referéndum por iniciativa popular. (Cortesía)

“Hay otras diputaciones que estarían a favor para quitarse esa braza de encima. La presión social que existe por parte de algunas personas que consideran pueden recibir una especie de penalización de parte de la gente, prefieren apoyar el proyecto para no perder popularidad”, dijo el especialista.

Araya también reconoció que sí hay diputados que ponen por encima su criterio y responsabilidad.

“Hay diputados que sienten que la Asamblea Legislativa tiene que darse a respetar como un poder de la República y no verse involucrada en ataques, ni en demérito, ni en procurar un proyecto de ley que a todas luces es contrario al combate contra la corrupción y que están tratando de ver de qué manera convencen a sus compañeros para que el proyecto no vea la luz”, manifestó.

¿Ahora qué sigue con el referéndum?

Ahora los diputados deberán esperar a que llegue el fallo completo de la Sala para luego dar un plazo para analizarlo. Luego lo votarán. Si obtiene al menos 29 votos positivos pasará al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para que continúe el proceso.

Óscar Izquierdo pidió que no se vote la ley jaguar todavía

También hay que tomar en cuenta que en el TSE se está llevando a cabo un proceso paralelo que busca el referéndum.

El TSE envió el proyecto al departamento de Servicio Técnicos de la Asamblea Legislativa para ver su viabilidad, además, tendrá que enviarlo a la Sala Cuarta para ver si es constitucional o no.

Si por alguna de las dos vías el Tribunal ve que el referéndum es viable, entonces hará la convocatoria y tendrá tres meses para organizar la consulta popular.

Vea lo que pasó en el plenario este martes cuando se suponía que se iba a votar la ley jaguar