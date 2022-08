Regidor de San José y Johnny Araya sacan chispas en Concejo Municipal

El alcalde de San José, Johnny Araya, se incorporó nuevamente a sus labores en el municipio capitalino esta semana y de una vez recibió una advertencia del joven regidor Diego Miranda. Precisamente este lunes -en la sesión del concejo municipal- Araya le dedicó un mensaje a Miranda, quien es regidor del partido Juntos San José.

Diego Miranda, regidor de San José que ha realizado varias denuncias contra el alcalde Johnny Araya.

“A mí sus amenazas no me asustan don Diego, yo ya estoy acostumbrado a sus denuncias... ya he sufrido consecuencias de sus denuncias, seguramente usted cantó victoria cuando la Contraloría (General de la República) nos sancionó y ha cantado victoria con cada sanción que me han impuesto pero por eso dije, no me han doblegado, ni lo van a hacer, porque no me avergüenza lo que yo he hecho aquí en esta municipalidad como alcalde”, dijo Araya a Miranda durante su intervención.

Araya cumplió una suspensión de 30 días del ente contralor por ser “responsable administrativamente en grado de culpa grave” por la inscripción de un vehículo con matrícula discrecional, aunque no correspondía.

“No Johnny, ni lo amenazo ni canto victoria con sus vergonzosas sanciones por actos que dañaban a la municipalidad. Cantaremos victoria cuando, desde las urnas, ya sin usted, podamos empezar a reconstruir una institución transparente, eficiente y que trabaje para San José y su gente”.

“Y ya falta menos para ese día”, dijo el regidor en su perfil de Facebook Diego Miranda Méndez.

Mientras que en su Twitter @DiegoMirandaSJO anunció la nueva lucha que sostendrá contra el alcalde por una propuesta con la que, considera el regidor, se endeudará a la municipalidad por ¢5.400 millones.

Hoy Johnny Araya vuelve a la Municipalidad de San José y bajo el brazo trae una propuesta para endeudarnos por ¢5.400 millones.

🧵(1/6) — Diego Miranda Méndez (@DiegoMirandaSJO) August 8, 2022

En el hilo en la red social del pajarito, Miranda añade que: “Pese a ser investigado por la CGR ante la gestión de los recursos recibidos del Banco Mundial, específicamente con la obra de Calle 78, busca ahora cancelar ese préstamo -del cual ya se han pagado cientos de millones en comisiones-, para inmediatamente contraer otro, esta vez con el BCR por ¢5.400 millones, con el supuesto objetivo de invertirlos en obras en Barrio Escalante y la transversal 24, dos de sus proyectos que no pudieron ser ejecutados en su momento con esos fondos del Banco Mundial”.

En la denuncia del regidor josefino agrega que:

El alcalde además tiene a mano la jugosa liquidación de presupuesto del presente año, que asciende a más de ¢9.000 millones de superávit libre, mientras que no asume su deber de mantener un adecuado manejo de los recursos municipales. (4/6) — Diego Miranda Méndez (@DiegoMirandaSJO) August 8, 2022

Miranda cerró sus mensajes advirtiendo que “Vamos a alertar y darle seguimiento a esta propuesta irresponsable y buscaremos detener el mal manejo de los recursos públicos municipales”.

