Rescatan a danta de 400 kilos en estado de gestación en Heredia

Bomberos lograron rescatar a una danta de 400 kilos en gestación que cayó en un pozo de cuatro metros en San Isidro de Heredia. (Tapir Valley/Captura)

Este jueves, el personal de la Estación de Bomberos de Santo Domingo realizó el rescate de una danta de 400 kilos en gestación, luego de que cayera en un pozo de aproximadamente cuatro metros en calle Caricias, en San Isidro de Heredia.

Para extraerla de manera segura, un médico veterinario debió sedar al animal, lo que permitió a los bomberos trabajar con un sistema de cuerdas y asegurar que el procedimiento no pusiera en riesgo a la especie.

“Gracias a un trabajo sincronizado, se logra, con médicos veterinarios, sedar al animal, después de eso, se logra extraer y poner en un lugar seguro, donde es revisado por los médicos y no registra ningún tipo de afectación o lesión”, indicó Brian Ramos, bombero de la Estación de Bomberos de Santo Domingo de Heredia.

Un médico veterinario debió sedar a la danta para que los bomberos pudieran extraerla mediante un sistema de cuerdas. (Bomberos/Bomberos)

Entregada al SINAC

Una vez fuera del pozo, la danta fue entregada al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), entidad que la trasladó a un sitio protegido para su recuperación y posterior liberación.

Tras el rescate, la danta centroamericana fue entregada al SINAC para su recuperación y posterior liberación. (Rafael Pacheco Granados)

La danta centroamericana

La danta centroamericana (Tapirus bairdii) es el mamífero terrestre más grande de la región. Puede medir hasta 2 metros de largo, pesar entre 250 y 400 kilos y vivir de 20 a 30 años en estado silvestre. Su dieta se compone de hojas, ramas, hierbas y frutas, por lo que cumple un papel esencial en la dispersión de semillas y la regeneración de los bosques.

Se distribuye en Centroamérica y parte de Sudamérica, pero actualmente está catalogada como en peligro de extinción debido a la cacería y a la pérdida de su hábitat.

*Esta noticia fue realizada con ayuda de Inteligencia Artificial. La información fue tomada de Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.

