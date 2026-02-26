Restaurante La Parrillita de Pepe acepta therians pero con una condición que generó miles de reacciones

El restaurante La Parrillita de Pepe se metió de lleno en el debate sobre los therians y publicó en su Facebook un anuncio que rápidamente se volvió viral. Mientras varios negocios han manifestado que no permiten su ingreso, este local aseguró que sí los acepta… pero con una condición muy particular.

La imagen compartida dice en grande: “Se permite el ingreso de therians”, pero añade una frase que dejó claro el tono sarcástico del mensaje.

La condición que encendió las redes

El aviso especifica: “Mayores a 50 años acompañados de sus abuelitos” y remata con un “Agradecemos su comprensión” y “Nos reservamos el derecho de admisión”.

La publicación generó cientos de comentarios. La mayoría de usuarios reaccionó con humor, celebrando la creatividad del restaurante en medio de la polémica nacional por el ingreso de personas que se identifican como therians a distintos comercios.

Sin embargo, también hubo algunas quejas de personas que no entendieron el tono irónico del anuncio y cuestionaron el mensaje.

En las últimas semanas, varios restaurantes del país han publicado comunicados indicando que no aceptan therians en sus instalaciones, lo que ha generado debate en redes sociales.

Con su publicación, La Parrillita de Pepe optó por el sarcasmo y logró captar la atención digital, sumándose a la conversación que mantiene dividido a más de uno.

