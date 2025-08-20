¿Resultó millonario? Estos son los números ganadores de los Chances de este martes

Este martes 19 de agosto se anunciaron los números ganadores del sorteo de Chances de la JPS (La Nación/Captura de pantalla /La Nación)

Como todos los martes, este 19 de agosto se jugó el sorteo de los Chances de la Junta de Protección Social (JPS), en el cual se anunciaron los números ganadores, así que preste atención y vea si resultó millonario.

Estos son los números y series que salieron en las bolitas:

Premio mayor: 78, serie 165

78, serie 165 Segundo premio: 01, serie 186

01, serie 186 Tercer premio: 43, serie 252

Si usted ganó alguno de estos números, reclame el premio porque el mayor estaba en en ¢80 millones en 2 emisiones, es decir, ¢160 millones en total.

El segundo premio estaba en ¢25 millones y el tercer premio en ¢7 millones.

Puede hacer el reclamo en la JPS, algún puesto de los socios comerciales o cualquier agencia del Banco de Costa Rica.

En caso de que haya comprado el número ganador en línea, el dinero se le depositará en su cuenta bancaria registrada de manera automática.

El próximo sorteo de Chances se jugará el viernes 15 de agosto a las 7:30 p.m. El premio mayor está en ¢120 millones en 2 emisiones, es decir ¢240 millones.

