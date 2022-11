“Reto de diputado a decir cuál embajada, no desmiente que ofreciera una”

Luego que la legisladora Sofía Guillén denunciara en la Asamblea Legislativa que el diputado oficialista Alexander Barrantes le ofreció cargos y hasta embajadas a cambio de que diera su voto afirmativo al proyecto de los eurobonos que impulsa el Gobierno, Barrantes salió a “retarla” para que diga cuál embajada le ofreció.

Diputado Alexander Barrantes se sacude de acusaciones en su contra Diputado Alexander Barrantes se sacude de acusaciones en su contra

“Quiero retar a la diputada Sofía Guillén, a que nos explique cuál es el nombre del puesto o el cargo que yo le ofrecí y cuál es el nombre de la embajada que yo le ofrecí”, dice el video de 42 segundos, donde el diputado no niega haber hecho el ofrecimiento.

Esta situación es analizada por el politólogo Gustavo Araya, quien califica el tema de la denuncia como “altamente delicado”.

Politólogo afirma que denuncia de diputada “es tajante”

“El propio diputado, cuando dice que reta a que (la diputada Guillén) diga cuáles son las embajadas, no está desmintiéndolo. Cuál es o no la embajada que le ofreció no es el punto, el punto es si le ofreció una. Ahí falla terriblemente en la comunicación e invalida completamente el mensaje que erróneamente doña Natalia Díaz y doña Pilar Cisneros trataron de desmentir, porque lo tratan de hacer dos personas que no estaban en el lugar. No hay testigos, esto es palabra contra palabra y ¿quién tiene los hechos de su lado? Todo apunta a que la diputada Guillén los tiene porque sale a denunciarlo de inmediato”, aseguró Araya.

El analista político considera que si la diputada Guillén hizo dicha denuncia en el Plenario y en el momento que lo hace -de inmediato-, sin dejarlo pasar, evidencia un grado de veracidad altísimo, por no decir que total.

Sofía Guillén explica cómo fue el ofrecimiento de Alexander Barrantes

“Si hubiese dejado pasar unas semanas para denunciarlo, habría dado pie a preguntarse por qué no lo dijo en el momento. Esto es en el momento, apenas sucede y esto quiere decir que hay un alto grado de veracidad”, reafirmó el especialista.

Otro error en el que incurre Barrantes, según Araya, fue señalar que él no puede andar ofreciendo embajadas porque él no es el canciller de la República.

(Video) Sofía Guillén denuncia que diputado oficialista le ofreció embajada a cambio de voto

“Aunque él no sea la persona que haga los nombramientos, evidentemente él tiene un peso importante dentro de su propio Gobierno”, replicó Araya.

El analista político agregó que este es un caso muy grave de intercambio político.

“Normalmente el partido de Gobierno dice que vino a quitar de la política costarricense lo que es la corrupción, pero la corrupción también se da ahí”, puntualizó.