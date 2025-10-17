Río Taras será intervenido para retirar sedimentos y prevenir emergencias en Cartago

Maquinaria de la Municipalidad de Cartago ingresará al cauce del río Taras este sábado. (Rafael Pacheco)

La Municipalidad de Cartago iniciará este sábado 18 de octubre, a partir de las 7 a. m., un operativo de limpieza en el río Taras, ubicado en el distrito de La Lima, con el fin de mitigar posibles inundaciones y deslizamientos en la zona.

El proyecto, que incluye la remoción de escombros y sedimentos acumulados, cuenta con la aprobación de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

Alcalde dice que buscan prevenir afectaciones por lluvias

El alcalde de Cartago, Mario Redondo, explicó que esta intervención se da luego de varios meses de trámites para obtener los permisos necesarios.

“La maquinaria de la Municipalidad de Cartago ingresará a limpiar el cauce del río Taras en La Lima. Esta es una zona que ha venido acumulando sedimentos que lamentablemente ha originado problemas en otras oportunidades.

“Estas acciones ahora son más complicadas porque no tenemos un decreto de emergencia que nos permita ingresar al río sin autorización, por lo que debimos completar varios permisos. Ya los hemos obtenido y esperamos que esto nos ayude a evitar afectaciones por las lluvias en las próximas semanas”, indicó Redondo.

Las labores buscan prevenir inundaciones y deslizamientos en el sector de La Lima. (Rafael Pacheco)

El alcalde añadió que también se notificará a las personas que han invadido el margen del río para que se retiren voluntariamente, de lo contrario se procederá con las demoliciones de construcciones ilegales.

Labores a realizar en el río Taras

Durante el operativo, la Municipalidad de Cartago ejecutará las siguientes acciones:

- Retiro de sedimentos acumulados, como tierra, piedras y materiales arrastrados por el cauce.

- Remoción de escombros y desechos sólidos que obstaculizan el flujo natural del agua.

- Despeje de vegetación invasiva que reduce la capacidad hidráulica del río.

- Estabilización de taludes y márgenes para disminuir el riesgo de deslizamientos.

- Limpieza de alcantarillas y canales de desagüe cercanos al sector.

Maquinaria especializada para trabajos seguros y rápidos

Para garantizar la eficiencia de los trabajos, el municipio utilizará una retroexcavadora capaz de remover grandes volúmenes de material en poco tiempo, incluso en zonas de difícil acceso.

Mario Redondo dice que el operativo cuenta con el aval de la CNE y el MINAE. (Jonathan Jiménez)

Esta maquinaria permitirá avanzar con mayor rapidez en la limpieza del cauce y asegurar que el agua fluya libremente, reduciendo así el riesgo de inundaciones que podrían afectar a las comunidades cercanas.

Las labores de limpieza se desarrollan justo antes del incremento en la intensidad de las lluvias esperado para las próximas semanas, con el objetivo de prevenir emergencias como las que han afectado a la zona en años anteriores.

El municipio hizo un llamado a los vecinos de La Lima y sectores aledaños a mantener limpios los márgenes del río y a evitar arrojar desechos en el cauce, ya que esto agrava los riesgos de desbordamiento.