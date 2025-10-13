Alcalde de Cartago denuncia desbordamiento cerca del paso elevado Taras-La Lima

El propio alcalde de Cartago, Mario Redondo, en su perfil personal de Facebook denunció un desbordamiento grabado en video por un ciudadano muy cerca del paso elevado Taras-La Lima, obra que recientemente fue habilidada.
“Hemos reportado a la Unidad Ejecutora Taras-La Lima de desbordamientos después del paso a desnivel de Taras, 500 metros hacia San José“, asegura el alcalde en Facebook.
Para ubicarnos mejor, al menos con el video que les presentamos en esta nota, el desbordamiento se ubica empezando a subir Ochomogo si van para San José o terminando de bajar si van para Cartago.
Recordemos que en marzo pasado el MOPT celebró que: “unos 40.000 conductores que circulan diariamente desde y hacia la provincia de Cartago podrán, a partir de hoy (17 de marzo pasado), transitar con mayor fluidez al habilitarse el paso vehicular sobre los viaductos de La Lima, infraestructura que completa el tronco principal del proyecto de intercambios Taras-Avenida 23- La Lima".
Explicó el MOPT en ese momento que “Lima 1 y Lima 2, se denominan los viaductos habilitados, son dos carreteras elevadas de 400 metros de longitud, a dos carriles cada una, con carpeta asfáltica sobre losas de concreto y barreras rígidas tipo New Jersey. Cuentan además con la debida señalización horizontal para garantizar una circulación segura.
Uno de los viaductos tiene sentido San José -Cartago y el otro Cartago-San José, completando así el tronco central del proyecto desde Taras hasta La Lima, a cuatro carriles sin interrupción".
El pasado 14 de setiembre se realizó la más reciente habilitación en la entrada y salida a Cartago, el paso inferior (túnel) del intercambio de La Lima de 435 metros de longitud, a dos carriles (uno por sentido de circulación), que permite el traslado de manera directa y más rápida, entre el cantón brumoso de El Guarco y la provincia de San José, y viceversa.
No hay de que preocuparse
El ingeniero Mario Campos, gerente de la Unidad Ejecutora del PIT, se fue para la zona del desbordamiento y explicó desde ahí que no hay de qué preocuparse.
“Ante las advertencias que se dieron por un desprendimiento de material, se hace un llamado a la calma a la población.
“Lo que sucedió es que el material que está a la espalda del muro de retención del carril que va en el sentido San José-Cartago por la saturación de los suelos por las lluvias de los últimos días, se desplomó. No hay nada de que preocuparse”, asegura el ingeniero.
Asegura Campos que en la zona hay una barrera gruesa de cemento que sostiene toda la estructura del carril San José-Cartago.
La policía Municipal y la policía de Tránsito están protegiendo la zona para evitar accidentes automovilísticos. Si tiene que pasar por este lugar hágalo respetando los límites de velocidad y recuerde que se topará con presencia policial.