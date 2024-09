Rodrigo Arias apenas se recuperaba de la peor enfermedad de su vida y volvió a caer en el hospital

Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, apenas se estaba recuperando del último y peor quebranto de salud que ha tenido en su vida cuando volvió a caer en el hospital.

Este lunes la encargada de prensa del diputado liberacionista informó que Arias está internado.

“El presidente del Congreso, Rodrigo Arias Sánchez, se encuentra internado desde el jueves en un centro médico nacional debido a una neumonía bacteriana.

“Por recomendación médica se mantendrá hospitalizado hasta cumplir el tratamiento indicado.

“Don Rodrigo se encuentra estable y con buen ánimo, en compañía de su familia”, informó la encargada.

El jueves pasado Arias no estuvo en la sesión del plenario legislativo porque, según se informó en ese momento, se haría unos exámenes médicos, pero los resultados de los chequeos llevaron al internamiento del diputado.

Segunda vez hospitalizado en este año

Esta es la segunda vez que internan al político este año, la primera fue en junio pasado y estuvo ocho días hospitalizado debido un severo cuadro de influenza.

Luego de salir del centro médico Arias tuvo que guardar reposo en su casa dos semanas antes de regresar a sus labores. Cuando lo hizo contó lo mal que la había pasado.

“Pasé semanas luchando contra una fuerte influenza que me atacó muy fuerte los pulmones y las vías respiratorias, estuve internado en el hospital ocho días y realmente fue una cosa que nunca había experimentado, lo fuerte, lo duro que ha sido recuperarse de ese ataque a la parte pulmonar.

“Yo quisiera solicitarle a la población costarricense que se vacune contra la influencia y también contra el covid porque ya ahora tenemos la información de que están creciendo los casos de covid en todos los hospitales, es necesario que no vean la influenza como se conocía antes que era un simple resfriado, sino que realmente es una afección viral muy seria de la que cuesta recuperarse”, contó Arias.

El presidente de la Asamblea Legislativa dijo también en esa ocasión que tuvo que recibir terapia para recuperarse y contó que lo primero que le dijeron los médicos cuando le dieron de alta es que la tiene que “llevar suave”.

“Tuve dos semanas de terapia respiratoria y terapia física para poder recuperarme y gracias a Dios aquí estoy, vamos a ver cómo me siento hoy con la carga de trabajo.

“La primera recomendación que me dieron es que la lleve suave, no sé cómo me va a ir con eso (ríe), me piden que no me esfuerce demasiado, que no me fatigue, que no llegue a ese estado en el que uno siente que ya no da más porque todo eso baja las defensas.

“Esta cosa es seria, uno pierde capacidad de respirar, hay que cuidarse y tomarse el tiempo necesario para recuperar. Igual físicamente, la capacidad de caminar, de moverse, se afecta”, aseguró el presidente del Congreso.