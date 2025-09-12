Rodrigo Arias denuncia algo muy grave que le ocurrió y pide a la población tener cuidado

Este viernes 12 de setiembre los ciberdelincuentes vuelven a atacar a un político de nuestro país, en esta ocasión le tocó al presidente de la Asamblea Legislativa.

Cirberpiratas se le meten al WhatsApp del presidente de la Asamblea Legislativa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En un comunicado urgente, el jerarca del congreso tico explicó: “A la opinión pública y a los medios de comunicación: se informa que en las últimas horas, el número de WhatsApp del presidente de la Asamblea Legislativa, señor Rodrigo Arias Sánchez, fue vulnerado por ciberdelincuentes”.

Los ciberdelincuentes no se detienen ni respetan a nadie, hay que tener mucho cuidado. (Shutterstock)

La alerta es inmediata y se hace pública para evitar que los ciberpiratas puedan afectar a alguna persona haciéndose pasar por don Rodrigo.

“Es importante alertar a la ciudadanía sobre posibles intentos de estafa o suplantación de identidad que puedan originarse desde esta cuenta comprometida”, advierte don Rodrigo.

Por los momentos el presidente de la Asamblea Legislativa se quedó sin WhatsApp. (Shutterstock/Shutterstock)

El hackeo no es nuevo en el gobierno, no podemos olvidar el megaataque del 2022 cuando fue vulnerada la seguridad de la CCSS y el ministerio de Hacienda.

Además, han pasado por lo mismo, el Instituto Meteorológico Nacional, Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología (Micitt) y Radiográfica Costarricense (Racsa).