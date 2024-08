Rodrigo Chaves hizo lo que tanto critica de los diputados y que causa un gran daño al país

Rodrigo Chaves cada vez que puede tira la chinita de que los diputados no trabajan, de que no aprueban los proyectos de ley que necesita el país, y los culpa por la crisis de seguridad que vive Costa Rica

Incluso, se ha dejado decir que los muertos que deja la ola de inseguridad son responsabilidad de los legisladores; sin embargo, hay cosas que el mandatario olvida decir en sus discursos como, por ejemplo, que tiene una guaca de proyectos de ley aprobados, entre ellos varios de seguridad, que están atrasados porque él no los ha firmado.

Rodrigo Chaves está atrasando la firma de un montón de proyectos de ley. (Casa Presidencial)

Además, resulta curioso ver que muchos de los proyectos que están frenados o que han estado un largo tiempo engavetados en Presidencia hasta que Chaves los ha firmado, son de diputados con los que el presidente ha tenido pleitos.

Por ejemplo, a la diputada Luz Mary Alpizar, presidenta del partido político con el que Chaves llegó a la presidencia, el mandatario le tuvo engavetado un proyecto de ley por más de siete meses. Ella tuvo que presentar un recurso de amparo para presionarlo para que firmara, y efectivamente, lo ganó.

La diferencia de criterios entre Alpízar y Chaves ha sido evidente, hubo un “divorcio” en la agrupación política y el presidente quedó muy resentido por lo que ha tratado a la diputada hasta de Judas.

Los diputados están molestos porque el presidente tiene frenadas las leyes. (Cortesía)

Otro proyecto de ley que estuvo engavetado fue el propuesto por el liberacionista Rodrigo Arias, con quien Chaves a cada rato tiene encontronazos. Esta iniciativa pretende joder a los narcos, evitando que se naturalicen delincuentes extranjeros. Ese fue aprobado en segundo debate el 8 de agosto, pero fue firmado hasta el 28 de este mes, luego de que se publicara en los medios de comunicación que el plan estaba frenado.

En cuanto a los proyectos de ley que todavía están “pegados” por la firma del presidente están uno de la diputada Johana Obando, del Partido Liberal Progresista, que beneficia a los niños que están por nacer.

“El proyecto de ley de acogimiento prenatal viene a traer seguridad y protección a los niños que están por nacer. No ha sido firmado por el presidente, a pesar de que ya pasó el plazo de 10 días hábiles que se tenía para que pudiera referirse al proyecto. Eso venció el 21 de agosto, lo que nos comunican es que está en análisis, pero lo que yo le digo al señor presidente, con mucho respeto, es que los niños que están por nacer no tienen tiempo para esos análisis, ellos no tienen por qué esperar la negligencia de un Estado ineficiente.

Johana Obando dice que los niños no tienen tiempo para esperar al presidente. (Archivo)

“El presidente ha venido atacando posiciones mías con respecto al tema de ciberseguridad, 5G y otros temas, o cuando yo he hablado cosas que están mal en el gobierno, puede ser una sacada de clavo, de no querer darles curso a estos proyectos que el pueblo necesita”, dijo la legisladora.

Otra de las iniciativas que está haciendo fila en el escritorio del presidente es la del diputado liberacionista Óscar Izquierdo, que pretende dar mayor protección a las víctimas y testigos de casos en los que corran peligro.

“Es, realmente, muy lamentable la actitud; es simplemente, una firma. El presidente de la República dice que aquí en la Asamblea Legislativa no estamos haciendo el trabajo que corresponde y bueno, finalmente, aprobamos leyes, pero el presidente no las firma”, dijo el diputado.

Rodrigo Chaves dice que pronto firmará las leyes que hacen falta. (Alonso Tenorio)

Chaves también ha tenido pleitos con Izquierdo, pero el legislador dice que no quiere pensar que no firma su proyecto de ley por una sacada de clavo.

“Eso no sería una sacada de clavo para mí o los demás diputados, sería perjudicar a la sociedad costarricense”, agregó.

Según el más reciente informe del Departamento de Servicios Parlamentarios del Congreso, a inicios de la semana pasada había 25 proyectos de ley esperando la firma del mandatario Chaves, siete de ellos de seguridad.

Urge un cambio en la ley para evitar estos atrasos

Cuando se le consultó a Chaves porqué no había firmado las leyes, dijo que eso era normal.

“Esos son procedimientos normales, está revisándolos en Leyes y Decretos (de Casa Presidencial); ya yo pedí un informe de que por qué están atrasados, no tengo la más mínima intención de atrasar esos proyectos, muy pronto van a estar firmados.

“Me encanta que ahora me cuenten a mí los días cuando hay leyes en Costa Rica que pasaron ocho o diez años sin firmarse, pero es una cuestión de días, sigan contacto, ya pronto los voy a firmar”, respondió Chaves.

Óscar izquierdo es uno de los diputados que tiene un proyecto de ley pegado. (Mayela López)

El politólogo Daniel Calvo dice que ese tipo de acciones dejan muy en claro que urge hacer un cambio en la legislación.

“Actualmente, no hay un plazo establecido para que se firme una ley después de ser aprobada por los diputados, el presidente puede tardarse todo el tiempo que quiera. Lo que hacen algunos diputados es presentar recursos de amparo para obligar al presidente a firmar, cuando tarda mucho.

“Queda en evidencia que la Asamblea Legislativa ha cumplido con la aprobación de leyes, pero que muchas no se han firmado; incluso, algunas del tema de la seguridad, algo que el presidente siempre pasa diciendo que urge, pero cuando le toca a él actuar, entonces no precisa tanto”, dijo el experto.

“Fírmelos ya que urgen”

El diputado Gilberto Campos, del Liberal Progresista, se mostró molesto por el atraso en las firmas y le reclamó al viceministro de la Presidencia, Alejandro Barrantes. El jerarca le contestó que ellos tienen 10 días para hacer el análisis del proyecto y que habían mandado a hacer las consultas correspondientes a las instituciones.

“¿Me van a decir que el Poder Ejecutivo no les lleva el pulso a los proyectos que se discuten en la Asamblea Legislativa?, ¿me van a decir que el Poder Ejecutivo, el presidente y la ministra de la presidencia no saben cómo se tramitó un proyecto de ley cuando se aprobó en segundo debate, los criterios que tenía, quién está a favor, y quién en contra?

“Le preguntan al presidente de la República por qué no ha firmado los proyectos de ley y el dice: ‘espérense, los voy a firmar’, pero perdón ¿no era que le urgían a este país las reformas en materia de seguridad? ¿no era que le urgía al presidente de la República que los diputados hicieran su trabajo? Fírmelos, fírmelos ya que urgen”, dijo Campos.

Chaves critica que los diputados no avanzan, pero él no firma las leyes que ya fueron aprobadas. (Alonso Tenorio)

Los diputados esperan que esta semana, que ya el presidente estará en Casa Presidencial, luego de la gira que tuvo por Limón, se apresure a hacer su trabajo y firme las leyes que faltan.