Rodrigo Chaves le responde a Rodrigo Arias: “Que no les haya gustado, qué pena”

Rodrigo Chaves le respondió a Rodrigo Arias luego de cancelar una reunión agendada para este viernes. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, le envió un mensaje a Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, luego de que este último le dijera que no asistirá a una reunión en donde hablarán sobre la elección del directorio legislativo, que será el 1° de mayo.

Este miércoles, en la conferencia de prensa semanal del gobierno, Chaves dijo no entender por qué Arias se molestó con él, si lo único que hizo, en su criterio, fue preguntar que dónde estaban Katherine Moreira y Geison Valverde, dos diputados del PLN, que no fueron a una actividad que se realizó este martes en Limón.

“A mí me pueden decir, me dicen machista, violador y asesino en foros internacionales. Pero, ¿qué dije? Solamente pregunté por dos diputados que faltan en la actividad y lo que agregué fue: ‘¿No será que como ella (Moreira) se olvidó de Limón, ustedes se olvidaron de ella? Esa es la violencia política que se me atañe’.

“Que no les haya gustado, qué pena. Las puertas de Casa Presidencial están abiertas, mi teléfono está abierto. Yo sí voy a conversar, hay personas que no quieren que yo hable, o hable suavecito, pero mientras haya injusticia en este país, no me voy a callar”, afirmó.

Al mandatario le preguntaron si Arias estaba renunciando a los 7 votos que necesita de la fracción oficialista en sus deseos de seguir dirigiendo el Congreso.

“No tengo idea si está renunciando, si no viene el viernes, tal vez viene el lunes, para el primero de mayo falta un par de semanas, es una eternidad en los procesos políticos.

“Me hace gracia la sobrereacción de don Rodrigo, los comentarios que hice de los diputados fueron sobre su ausencia y su labor para la comunidad limonense, que tanto lo necesita. Pilar Cisneros no dice: ‘No voy a ir a la Asamblea’, cuando me dicen misógino, charlatán”, expreso.