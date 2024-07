Rodrigo Chaves quiere cambiar la Constitución y politólogo dice que es malintencionado o muy ignorante

Rodrigo Chaves no oculta que quiere que se redacte una nueva Constitución Política para Costa Rica y aunque muchas personas coinciden con la idea, los motivos que impulsan al mandatario no son los mejores.

Hace unos días Rodrigo Arias le mandó un filazo a Chaves al decir que el país debe respetar la institucionalidad, las sentencias judiciales y la Constitución.

Rodrigo Chaves dice que ya es hora de hacer una nueva Constitución Política. Foto: Casa Presidencial. (Casa Presidencial)

“Señores diputados, reitero que la única forma de gobernar es con apego a nuestro orden constitucional. No existe plan B. No sucumbamos ante los deseos de quienes buscan dividirnos y hacer de hermanos, enemigos”, expreso Arías.

Chaves no se quedó callado y dijo que siempre debe haber un plan B.

“Si la Constitución, que es 1871, no de 1949 como nos quieren vender..., quiere decir que los costarricenses no podemos cambiar la Constitución, siempre debe haber un plan B, porque la democracia es un organismo vivo que tiene que adaptarse a la evolución y a los cambios en el tiempo.

“Siempre una sociedad debe estar dispuesta a revisar las bases jurídicas y de convivencia entre sus miembros, ya es hora de hacer una Constitución nueva... Mientras no haya 38 diputados que estén de acuerdo en no solo hacer una Constitución nueva, sino en llamar a una Asamblea Contituyente, estamos pegados con la Constitución de 1949, que está pegada a la 1871″, aseveró Chaves.

El mandatario habló de su idea en la gira que hizo por Guanacaste. Foto: Melissa Fernández Silva. (Melissa Fernandez Silva)

El politólogo Francisco Barahona dice que los motivos que impulsan a Chaves para que quiera cambiar la Constitución son peligrosos.

“Una cosa es que diga que hay que hacer una nueva Constitución Política, yo estoy de acuerdo con eso, pero otra cosa es que lo haga en el contexto del proyecto jaguar, que no tiene nada que ver con una reforma constitucional y otra que lo haga en términos de esperarse a ver cómo responde el pueblo y dependiendo de lo que responda, él actuará, piensa que el pueblo es casi domesticado o rebelde y que podría llamar a manifestaciones públicas, lo que se entiende como protesta ciudadana”, expresó.

Rodrigo Chaves amenaza con cambiar la Constitución

Y es que Chaves ha dicho que si no se aprueba el referéndum de la ley jaguar, el pueblo debería levantarse en protesta, además, amenaza con el cambio en la Constitución si el tema de la ley jaguar no sale como él quiere.

“Él mezcla muchas cosas que son independientes, por ejemplo, el que la Sala Constitucional diga que es inconstitucional el proyecto jaguar, eso no significa que la Sala esté en contra de hacer un plebiscito, simplemente por la propia ley de plebiscito no se permite hacerlo sobre ciertos temas y algunos de estos podrían ser los que el presidente pretende elevar a la consulta popular, entonces es probable que lo declaren inconstitucional, hay que separar eso de negarle al pueblo un plebiscito, eso es malintencionado de parte del presidente o es un gran ignorante de como funcionar el sistema jurídico del país.

El politólogo dice que parece que Rodrigo Chaves quiere seguir los pasos de Nayib Bukele para cambiar la Constitución. Foto: Casa Presidencial. (johanfred Bonilla/Foto: Johanfred Bonilla / Casa Presidencial)

“Tengo la impresión de que el presidente al repetir y repetir de que por lo menos el 50% de los electores en Costa Rica lo siguen apoyando de acuerdo a las encuestas, quiere continuar manejando ese apoyo. Probablemente tenga en su mente el lazar a candidatos que le sean próximos con la idea de que la gente vote mayoritariamente para diputados por su partido y así el tener diputados suficientes para seguir un poco la ruta de Nayib Bukele en El Salvador (que cambió la Constitución de ese país), lo que pueden indicar llamar a una nueva Constitución”, explicó Barahona.

El politólogo dice que el actual presidente es muy combativo, innecesariamente virulento, y que a veces pareciera estar fuera de la realidad.

“Aquí no tenemos ningún proyecto de Constitución, no se sabe qué es lo que el presidente quiere cambiar, se refiere a tener un voto de confianza, ‘yo con el poder hago lo que me parece y ustedes vengan atrás’, maso menos algo así es lo que se pretende con la ley jaguar”.

El experto dice que con el apoyo de 38 diputados podría hacerse una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente pero eso debería de darse en tiempos de tranquilidad, no de tanta oscuridad.

Para convocar a una Asamblea Constituyente se necesitan 38 diputados a favor de la idea. Fotos: Mayela López (Mayela López)

“El presidente no concreta, no dice, lo más que dice es que él representa los intereses del pueblo, pero resulta que está impulsando una agenda económica y política extremadamente ultraneoliberal.

“No entiendo cómo parte del pueblo defiende que esté reduciendo presupuestos en la educación, que no le pague al Seguro Social, que permita al sistema cortar árboles en Gandoca Manzanillo, es una gran confusión”.