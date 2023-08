Rodrigo Chaves recibió tres enormes golpes para su imagen y credibilidad en tan solo un día

Rodrigo Chaves recibió, en menos de 24 horas, tres enormes golpes que afectan su imagen y credibilidad, así como la de su Gobierno.

Así lo considera el politólogo Gustavo Araya, quien analizó los últimos acontecimientos relacionados con el Poder Ejecutivo y explicó por qué estos podrían decepcionar a quienes siguen a Rodrigo Chaves.

Rodrigo Chaves recibió tres enormes goles en menos de 24 horas. Foto: Asamblea Legislativa.

Los tres golpes se dieron este miércoles 16 de agosto. El más sonado fue el allanamiento al bufete del canciller de la República, Arnoldo André Tinoco, como parte de las investigaciones que lleva la Fiscalía sobre el fideicomiso Costa Rica Próspera, que presuntamente habría financiado de manera ilegal la campaña electoral de Rodrigo Chaves.

LEA MÁS: Conozca las tres causas por las que los vehículos pierden con más frecuencia la revisión técnica

“El Canciller debería renunciar para que dedique tiempo a atender las situaciones judiciales. No es prudente que el país esté siendo representado por una persona cuestionada por corrupción, deja mala imagen para Costa Rica. Si el canciller no renuncia, (Rodrigo) Chaves debería pedirle la renuncia. De quedarse demuestran que no hay en realidad interés en luchar contra la corrupción”, dijo el politólogo.

Otro de los golpes se dio en la Asamblea Legislativa cuando la diputada Luz Mary Alpízar, fundadora y presidenta del Partido Progreso Social Democrático, pidió al Directorio Legislativo que ella sea la única diputada reconocida por esa agrupación política.

Luz Mary Alpízar, presidenta de Progreso Social Democrático, pidió ser la única diputada reconocida de esa agrupación. Foto: Asamblea Legislativa.

La petición se da porque hace dos semanas, los otros nueves legisladores de la fracción legislativa dieron su apoyo al nuevo partido Aquí Costa Rica Manda, de Rodrigo Chaves, pero se niegan a renunciar al PSD.

“La reacción de la diputada Alpízar es obvia y clara. Si no quieren el partido, si quieren estar en otro, si ya no es el chavismo (con todas las irregularidades que le dejaron) entonces que salgan como tiene que ser y lo dejen para que otras personas puedan ocupar los cargos. Incluso dijeron que ese partido es corrupto... entonces ¿por qué quedarse en un partido corrupto?

LEA MÁS: Pilar Cisneros explota contra una compañera a la que llamó egoísta y cobarde

“Utilizaron al PPSD para llegar al poder y lo destrozaron con prácticas irregulares, que obviamente están bajo investigación. (Pilar) Cisneros ha defendido hasta el absurdo y el ridículo al partido que la llevó al poder y ahora, como resulta insalvable, entonces lo traiciona y abandona, para irse a otra agrupación”, expresó Araya.

Rodrigo Chaves dice que dejaría sin efecto la ley de rebaja del marchamo. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

El tercer evento fue un disparo en el pie que se dio el presidente Chaves al decir en conferencia de prensa que si los diputados aprueban la gran rebaja en el marchamo que se analiza en la Asamblea Legislativa, él la vetaría, es decir, la dejaría sin efecto.

LEA MÁS: En 15 días construir casita será más caro, ojo el leñazo que nos pegarán ahora

Muchas personas han criticado esa posición de Chaves que argumenta que una rebaja tan grande haría que Hacienda deje de percibir una importante cantidad de millones, pero que va en contra de las promesas que hizo en campaña para aliviar el bolsillo de los costarricenses.

“Rodrigo Chaves, Pilar Cisneros y Arnoldo André Tinoco pierden credibilidad, se muestran como personas que acomodan la realidad a su antojo y que en realidad no tienen interés en combatir la corrupción. No tienen la autoridad para señalar a ningún otro político o partido y demuestran que cuando la corrupción es la propia, entonces son capaces de faltar a la verdad y mentirle a la población”, manifestó el especialista.