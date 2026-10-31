¿Rodrigo Chaves renunciará a Hacienda? Esto dice alto jerarca del PLN y Pilar Cisneros no se guardó nada

Este viernes comenzó a circular un rumor sobre una posible renuncia de Rodrigo Chaves como ministro de Hacienda.

Esta versión fue dada a conocer por Miguel Guillén, quien es el secretario general del Partido Liberación Nacional, en sus redes sociales. En un video, Guillén aseguró que ante los problemas que enfrenta el país en cuanto al costo de la vida, el ministro se haría a un costado.

“Este es un mensaje que Rodrigo Chaves no va a contradecir, guardará silencio. Tampoco sus subalternos saldrán a aclarar, porque ya tomó una decisión.

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Miguel Guillén, secretario general del PLN, afirmó que Rodrigo Chaves dejará el Ministerio de Hacienda. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Rodrigo Chaves se va, va a abandonar el Ministerio de Hacienda. Aumentan las tarifas de los buses, se encarecen los combustibles y crece la preocupación por los costos de la electricidad, y las familias ya sienten mucha presión sobre los ingresos y el país se enfrenta a una discusión presupuestaria que compromete recursos fundamentales para la educación pública y todos los servicios públicos.

“Las señales de alerta se acumulan, Costa Rica necesita conducción, prudencia y responsabilidad. Quien ha tenido en sus manos la conducción de las finanzas públicas durante casi cinco años decidirá marcharse, abandona el barco, quiere evitar que lo culpen del desastre.

Miguel Guillén

“Rodrigo Chaves ha dedicado años a exigir responsabilidades, señalar culpables y repartir insultos. Las responsabilidades no desaparecen con una renuncia, quedarán en los bolsillos de las familias, en las oportunidades perdidas y en las cuentas que el país tendrá que pagar”, dijo en el video.

Círculo más cercano

La Teja contactó a don Miguel para consultarle sobre el origen de la información que dio a conocer la tarde-noche de este 30 de octubre y esto nos dijo:

“A través de personas del círculo más cercano a Chaves. No quiere asumir el costo político del impacto negativo que están mostrando los índices macroeconómicos del país”.

De acuerdo con Guillén, las horas de Chaves en el Ministerio de Hacienda están contadas. Foto: Casa Presidencial. (Presidencia/La Nación)

Este medio envió la consulta al departamento de prensa del Ministerio de Hacienda, pero al cierre de la nota no obtuvimos respuesta.

Además, se le consultó a doña Pilar Cisneros, exdiputada y asesora del gobierno de Laura Fernández, sobre lo que afirmó el secretario verdiblanco y respondió de forma tajante.

“Como siempre, don Miguel Guillén habla sin ningún fundamento, sin ninguna prueba, sin nada de nada.

“No sé de dónde saca don Miguel esas ocurrencias, porque no son nada más que ocurrencias, don Rodrigo Chaves está muy firme en sus puestos de ministro de la Presidencia y ministro de Hacienda.

“Tal vez sea que el señor Guillén quiere que don Rodrigo se vaya, pero el hecho de que él lo quiera, no quiere decir que se va a ir. Hoy (viernes) estuve con él, está todo normal, todo perfecto y mantiene sus dos puestos, sin ningún cambio”, comentó.

Pilar Cisneros, asesora del gobierno, desmintió lo que dijo el dirigente verdiblanco. Foto: Asamblea Legislativa. (Asamblea Legislativa/La Nación)

“No tengo dudas”

Tras lo dicho por doña Pilar, el jerarca del PLN mantuvo su versión:

“No tengo dudas de que renunciará. Son fuentes fidedignas. Pero, además, creo que, más allá de su renuncia, es importante observar el desempeño de su gestión. Doña Laura (Fernández) tendría razones suficientes para despedirlo. Imagínese un ministro de Hacienda que dice que no ha leído el informe del INEC, donde se refleja que los hogares costarricenses han perdido poder adquisitivo, tal como lo afirmó en televisión nacional.

“Con solo ver el desempeño del ministro de Hacienda, tiene un problema de recaudación, de fiscalización y de administración. No recauda, no da presupuesto y no lee el informe del INEC ni con IA. Es un ministro de Hacienda repitente, debe saber que leer los informes del INEC es parte de su trabajo”, añadió el liberacionista.