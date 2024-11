Rodrigo Chaves se pronuncia ante la crisis por huracán Rafael y anuncia medidas de emergencia

Rodigo Chaves le hizo una advertencia a la población. Captura

Rodrigo Chaves, se pronunció ante las graves emergencias que atraviesa el país, asegurando que el Gobierno está tomando medidas para enfrentar la crisis y brindar apoyo a las comunidades afectadas.

“Compatriotas el país se encuentra afectado por el paso del huracán Rafael, tenemos varios días de lluvia y lluvias extremas como por ejemplo; en la provincia de Guanacaste, esto ha causado daños y pérdidas de vidas”, inició diciendo el presidente desde el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de la Comisión Nacional de Emergencias.

Chaves habló de las vidas que se perdieron estos días, entre estas el niño de 4 años que falleció debido a un deslizamiento y el estudiante de la Universidad de Costa Rica (UCR) a quien le cayó un árbol encima el pasado viernes, más dos personas que se extraviadas.

“Le doy mi pésame a los familiares de las víctimas y le pido a Dios que logremos encontrar con bien a las personas desaparecidas”, dijo el mandatario.

El presidente dijo que estaba organizado con 30 instituciones; entre esas Cruz Roja, bomberos, tránsito, 9-1-1, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Ministerio de transportes, ICE, AyA, PANI, CCSS, entre otras más, las cuales se encuentran trabajando para proteger a cada uno de los costarricenses y asistir cuando pasa alguna tragedia.

“En este momento todos se encuentran trabajando, previniendo y, en los casos más lamentables, interviniendo para rescatar a quien haya sufrido un accidente”, agregó.

El mandatario dijo que lamentablemente las lluvias van a continuar y que lamentablemente ellos no pueden controlarla, pero sí, prevenir. Por esta razón, hizo un llamado a cada uno de los costarricenses.

“Monitoree su ambiente, si su casa está al pie de un cerro, que en este momento podría estar el suelo saturado, tenga la seguridad de evacuar, si está a la orilla de un río, evacúe”, comentó.

Según el presidente, en este momento, 806 personas se encuentran en los diferentes albergues del país, hay 18 albergues habilitados y expresó que si era necesario se abrirán más.

“El Estado Costarricense y el Gobierno, no los van a abandonar, las instituciones beneméritas y segunda ola de atención, estamos trabajando juntos con un único propósito, que es protegerlos, no vamos a esperar a que ocurran las cosas para prevenir y movilizarnos, porque estamos listos y al mismo tiempo estamos trabajando para minimizar el daño de algo que no controlamos”, concluyó.