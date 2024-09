Rodrigo Chaves superó en algo muy malo a cuatro expresidentes de la República

Rodrigo Chaves, presidente de la República, superó en algo muy malo y con creces, a los expresidentes Carlos Alvarado, Luis Guillermo Solís, Laura Chinchilla y Óscar Arias.

Chaves ni ha terminado el Gobierno y ya logró un récord, pero uno que ningún mandatario quisiera tener.

Según datos de la Fiscalía, en lo que va de esta administración, a Chaves le han abierto 51 investigaciones, de las cuales 44 están abiertas y en siete tiene una solicitud de desestimación porque no se encontraron pruebas suficientes para realizar una acusación.

Rodrigo Chaves le ganó por goleada a los expresidentes en investigaciones en su contra (Alonso Tenorio)

Ese número de investigaciones, si se compara con las causas abiertas contra los últimos cuatro expresidentes que hemos tenido, es demasiado alta y los supera por goleada.

Según los datos dados a conocer a La Teja por parte del Ministerio Público, Carlos Alvarado acumuló 22 investigaciones durante su mandato, de ellas 14 fueron desestimadas.

Luis Guillermo Solís, por su parte, acumuló durante su administración cinco investigaciones, de ellas tres fueron desestimadas.

A la expresidenta Laura Chinchilla solo se le abrieron dos causas cuando estuvo en el poder, una de ellas fue desestimada y la otra continúa el proceso.

Óscar Arias registró siete investigaciones abiertas, de las cuales cinco ya fueron desestimadas.

Rodrigo Chaves les resta importancia a las investigaciones en su contra

Esta semana La Teja dio a conocer que una de las 44 investigaciones que tiene abiertas el presidente Rodrigo Chaves es por el presunto delito de lavado de dinero.

“Se denunció la presunta adquisición irregular de una vivienda y unos relojes por parte del señor presidente, producto de aparentes alianzas con grupos delincuenciales”, detalló por medio de un correo la Fiscalía General de la República.

Ningún expresidente acumula tantas investigaciones como Rodrigo Chaves. (Archivo)

La Teja envió un correo electrónico a Casa Presidencial preguntando si ya el presidente de la República tenía conocimiento sobre esta investigación y qué tenía que decir al respecto por tratarse de una investigación tan grave en su contra, pero Chaves le bajó el piso a la denuncia.

“A la Fiscalía, aquí estoy, vayan revisen 30 años de cuentas corrientes de inversiones de una vida muy generosa de parte de mi Señor Dios conmigo, porque yo soy de origen pobre en el que siempre viví dentro de mis medios. No le debo un colón a un solo banco, un colón a una sola tarjeta de crédito, mucho menos voy a tener que andar con grupos criminales con los que no pude haber tenido contacto porque viví afuera (del país) 36 años”, fue parte de lo que dijo Chaves.

El mandatario incluso dijo que era ridículo que se le acusara de eso.

El politólogo Gustavo Araya dice que las actitudes del presidente de restar importancia a los cuestionamientos no borran la realidad.

“Es el mandatario, en la historia del país, por lo menos de toda la segunda República, que más señalamientos por irregularidades y corrupción haya tenido Costa Rica. No es un caso menor, esto no es como él quiere hacerlo ver y probablemente lo vaya a decir, que esto es un montaje o que están utilizando la justicia para perseguirlo, no, si se portara bien, si no dejara espacio a dudas, si no hubiese elementos con los cuales señalarlo, le aseguro que no habría problemas, pero como se dice: ‘cuando el río suena es por que piedras trae’.

“Desde el punto de vista político es un daño prácticamente irreparable a la democracia costarricense porque es un presidente que llegó al poder y sobre el cual pesan decenas de señalamientos por irregularidades”, expresó el politólogo.