Rodrigo Chaves y Rodrigo Arias se enfrentaron y se dijeron varias verdades en la cara

Rodrigo Chaves y Rodrigo Arias tuvieron un encontronazo en la Asamblea Legislativa en el que se dijeron varias verdades en la cara.

El diputado liberacionista y presidente del Congreso, Rodrigo Arias, había convocado a los presidentes de los supremos poderes y otros jerarcas para hablar de los proyectos de ley de seguridad. El presidente de la República, Rodrigo Chaves, había dicho que no asistiría, pero al final llegó de forma inesperada.

13/08/2024 Reunión de supremos poderes para seguridad, presidente de la Asamblea, presidente de la Corte, Presidente de la República, Fiscal General. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Al finalizar la reunión en la que hablaron de los avances en los proyectos de seguridad y también se habló de nuevas iniciativas, pasó lo que nadie esperaba.

LEA MÁS: Diputados oficialistas hicieron lo que tanto critican para frenar plan que bajaría precio de boletos de avión

Arias dio un discurso en el que dijo que la reunión había sido provechosa y que esperaba tener avances de proyectos de ley en las próximas semanas.

Sin embargo, Chaves empezó a hablar y, fiel a su estilo, alteró la tranquilidad que imperaba en el lugar al decir, prácticamente, que la Asamblea Legislativa no trabaja. O sea, llegó a pelear.

13/08/2024 Reunión de supremos poderes para seguridad, presidente de la Asamblea, presidente de la Corte, Presidente de la República, Fiscal General. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

“Lamento que no hayan trasmitido esta sesión de trabajo al pueblo de Costa Rica porque ahí el pueblo hubiera visto que lo que ha pasado aquí es que llevamos 16 meses de discusión nacional, sobre un tema urgente, vital e importante y lo que hay que enseñar es poquito.

LEA MÁS: Natalia Díaz, exministra de la Presidencia, reapareció para darle un colerón a los diputados

“Se aprobaron cuatro leyes, sí, bienvenidas, pero los grandes temas de seguridad nacional todavía se están debatiendo a un nivel que suena muy prematuro”, dijo Chaves.

Arias se molestó por las palabras del mandatario y le respondió al presidente sin pelos en la lengua.

Rodrigo Chaves le tiró duro a los diputados y debatió con Rodrigo Arias

“Usted lo está viendo desde una óptica un poquito autoritaria, aquí no lo estamos viendo desde una óptica autoritaria, que es el estilo del Parlamento... Aquí no se dan órdenes, yo soy el presidente de este Congreso y no puedo dar órdenes de que hay que sacar un proyecto para mañana, hay una estructura interna, hay comisiones de trabajo.

“No comparto esa apreciación de que aquí no se está haciendo nada, que una agenda muy livianita esta que vimos hoy, bueno, la otra que usted presentó de cinco proyectos que iban a transformar la seguridad del país tenía defectos, no podían caminar, estaban tan mal hechos que eso nos motivó a hacer la reunión en el Poder Judicial y acordamos transformar esos cinco proyectos en diez iniciativas”, le respondió Arias.

Al final los dos Rodrigos quedaron como con cara de pocos amigos y el ambiente en la Asamblea bastante tenso.