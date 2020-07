“Este es un llamado a la colaboración de todo el país, de que esto hay que manejarlo juntos, aquí no hay recetas fáciles. El que crea que podemos abrir los comercios y no tener contagios eso no es así. Sabemos que hay realidades económicas, pero no nos engañemos. Esa petición la hago en nombre en todos los trabajadores de la salud que están en el frente atendiendo a pacientes covid, cansados y muchos contagiándose, le están pidiendo al país entero que por favor colaboremos”, expresó Macaya.