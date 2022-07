Romeros caminan 308 kilómetros llenos de fe y devoción (video)

Unos 50 romeros salieron desde Río Claro, en el cantón de Corredores (zona sur, cerquita de la frontera con Panamá), para cumplirle la visita a la virgen de Los Ángeles en Cartago.

Desde Río Claro hasta la basílica de nuestra señora de los Ángeles en Cartago hay unos 308 kilómetros. Cortesía Radio Sinaí. (Cortesía Radio Sinaí)

Los peregrinos caminarán 308 kilómetros durante 9 días y empezaron la caminata este viernes. Antes de salir tuvieron la misa de envío en la parroquia de Río Claro, Nuestra Señora de Guadalupe, la cual celebró el cura párroco, Enrique Ureña Mora.

[ Romeros de Coto Brus, Talamanca y Tilarán se alistan ya para visitar a la Virgen de Los Ángeles ]

De acuerdo al plan de los peregrinos, estarán a los pies de la Patrona de Costa Rica el próximo 30 de julio. Todos los detalles de esta romería los puede seguir en el Facebook de Radio Sinaí.

El padre Ureña motivó a los romeros para que caminen cargados de fe y devoción. Cortesía Radio Sinaí. (Cortesía Radio Sinaí)

“Si no hay fe, no tiene sentido hacer una romería. Aprovechen el tiempo, vayan orando, esto no es competencia, por eso, cada quien debe ir a su propio paso, saboreen esto, vayan como María Magdalena, díganles a mis hermanos que Jesús está vivo. Vayan contentos y felices, seamos signo y que la gente vea ese gozo”, les dijo el padre Ureña durante la homilía.

[ Ojalá que su parada en Tres Ríos durante la romería no sea mayor a 20 minutos ]

Este domingo 24 de julio, es la salida de los romeros de Coto Brus a quienes les toca una caminada de 280 kilómetros.

[ Sepa cuáles son las señales físicas para dejar de hacer la romería ]