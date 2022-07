Sepa cuáles son las señales físicas para dejar de hacer la romería

¿Va a hacer la romería? ¿Está super motivado e ilusionado? ¿Ya se prometió que terminará? Si su respuesta es sí, pues todo eso es lindísimo, un tremendo acto de fe, pero usted no puede dejar de pensar en su salud porque exigirse más allá de sus fuerzas le puede cobrar una cara factura.

Nadie mejor que usted conoce su cuerpo, escúchelo. Foto Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Conversamos con don Guido Vásquez Venegas de la Cruz Roja, quien lo primero que nos dijo es que la fe es algo muy lindo y positivo, pero a la hora de estar haciendo la romería, el cuerpo puede mandar señales que nos advierten que debemos parar, descansar, hidratarse y, si es necesario, hasta recibir atención médica.

[ Si va de romería, ponga en práctica estos consejos para terminar sin problemas (video) ]

“Se necesita condición física para hacer la romería, sería ideal que las personas que vayan a peregrinar hagan ejercicio por el gran esfuerzo que la caminata significa. Es importantísimo que las personas entiendan hasta qué punto puede llegar el cuerpo, dónde están los límites físicos de esfuerzo para comenzar y terminar el recorrido.

“No hay ningún problema en pedir ayuda. Hay gente que siente que ya no da más y por la promesa que hizo no se detiene a pedir ayuda, eso no está bien físicamente. Es igual de importante que la gente sepa que la Cruz Roja tendrá varios puestos: La Galera, Tres Ríos, Ochomogo, entrada a Taras y propiamente en la basílica de los Ángeles”, explica el cruzrojista.

Camine a su ritmo, no se quite los zapatos e hidrátese bien. Foto Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Aclara don Guido que depende de cada persona y su condición la presencia de síntomas en el cuerpo que están advirtiendo que se debe detener.

“La gente que padece de presión alta, de diabetes, saben cuáles síntomas les están diciendo que debe detenerse.

[ ¿Insiste en llevar su mascota a la romería? Pues la multa es de miles de colones ]

Si comienza como a ver lucecitas, es mejor que no siga caminando. Foto Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“En general, si usted comienza a ver lucecitas o comienza a sentir sensaciones de desmayo, son dos claras señales de que su cuerpo le está gritando que se detenga porque está la presencia de un cansancio excesivo”, aclaró don Guido.

En un puesto de Cruz Roja habrá profesionales que lo atenderán y le dirán si es mejor que no siga con la romería o si ya volvieron sus fuerzas y puede seguir. Es mejor que lo revisen los cruzrojistas, no cobran ni un cinco y también tienen ambulancias listas de ser necesarias.