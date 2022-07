Si va de romería, ponga en práctica estos consejos para terminar sin problemas (video)

El próximo 1 y 2 de agosto, miles de fieles católicos caminarán hacia la basílica de Los Ángeles para agradecerle a la Negrita los favores concedidos y pedirle que siga cuidando de ellos y de sus familias.

Ropa fresca, zapatos cómodos y buena hidratación son parte de los cuidados a tener por los romeros. (Rafael Pacheco Granados)

Lo que pasa a veces es que muchos se aventuran a caminar sin la preparación adecuada y terminan requiriendo la atención de la Cruz Roja, que tendrá puestos en La Galera de Curridabat, el parque de Tres Ríos, Ochomogo y la basílica.

“La prevención es importante antes de hacer la romería, por lo que si padece alguna enfermedad crónica no olvide tomarse los medicamentos y si debe ingerir una dosis adicional durante el recorrido, no se la brinque, lleve las pastillas”, explicó Carlos Herrera, coordinador de operaciones de la Cruz Roja.

[ Romería 2022: PANI velará para que romeros cuiden a sus hijos ]

Otro aspecto que no debe descuidar es la alimentación. Es bueno llevar barritas energéticas para reponer baterías de camino y agua para ir tomando de poquitos y mantenerse hidratado.

“No beber grandes cantidades de agua o hidratantes, sino hacerlo de poquito y si es necesario haga pausas para descansar, pero no muy extensas para que no se le enfríe el cuerpo y no pueda seguir caminando”, comentó Herrera.

Con los niños se deben mantener los mismos cuidados, pero para ellos hay que tomar medidas adicionales como ponerles un collar o pulserita (aunque sea un papel) con los datos personales del menor y el número de teléfono del padre para contactarlo en caso de que se pierda.

[ Romería 2022: Lumaca con más buses y tren el 1 y 2 de agosto ]

Recuerde que es importante usar ropa fresca, zapatos cómodos y nunca estrene unos para pegarse la caminada, lleve unos que ya tenga “amansados”; además póngase bloqueador y gorra o sombrero para protegerse del sol.