¡Rompió el silencio! Director de Bomberos responde por polémica compra de ambulancias

El director del Cuerpo de Bomberos, Héctor Chaves, aseguró que la institución tomó sus propias decisiones sobre la compra de 40 ambulancias.

Durante una conferencia de prensa realizada este viernes 6 de noviembre, Chaves negó que la presidenta de la República, Laura Fernández, hubiera girado instrucciones sobre cómo realizar el proceso o sobre cuáles empresas debían participar.

“En ningún momento la señora presidenta instruyó el método de contratación, la cantidad o alguna referencia a proveedores. Estas fueron decisiones propias del Cuerpo de Bomberos”, dijo.

El jerarca explicó que, aunque en julio la mandataria pidió fortalecer la atención prehospitalaria, fue el Consejo Sectorial de Salud el que posteriormente instruyó a Bomberos para agilizar el proceso, debido a la situación que enfrenta el país en ese servicio.

Así lucirían las 40 ambulancias que el Cuerpo de Bomberos pretende comprar a un consorcio brasileño por ¢6.500 millones. (Expediente del Sicop/Captura de pantalla)

Chaves defendió que se utilizara un procedimiento de contratación de urgencia, amparado en el artículo 66 de la Ley General de Contratación Pública.

Según explicó, realizaron un estudio de mercado con tres empresas, entre ellas Autostar y Contisa, además de la brasileña Benestar. Mientras algunas ofrecieron plazos de entrega de 240 y 280 días, la empresa brasileña planteó entregar las unidades en 100 días.

El director aseguró que eso fue determinante, pues la institución espera recibir las ambulancias en marzo del próximo año, mientras que otros mecanismos podrían extender la entrega hasta el 2027 o incluso el 2028.

Ante los cuestionamientos sobre posibles vínculos políticos detrás de la adjudicación, Chaves aseguró que Bomberos únicamente tuvo contacto con la empresa fabricante brasileña y que esta buscó una compañía costarricense para conformar el consorcio.

Héctor Chaves, director de Bomberos (Cortesía/Cortesía)

Además, confirmó que envió un oficio a la Fiscalía y a la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción para poner a disposición toda la documentación del procedimiento. También manifestó que están anuentes a colaborar con la Contraloría General de la República.

“Es un expediente público y cualquiera lo puede consultar”, señaló sobre la información disponible en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).

Las ambulancias serán unidades de soporte avanzado y, según detalló Chaves, contarán con equipos como ultrasonidos, dispositivos de reanimación cardíaca y respiradores.

La institución pretende distribuirlas en la zona sur, Limón, Guanacaste, la zona norte y el Valle Central.

Chaves insistió en que la compra responde a la necesidad de fortalecer la atención de emergencias, ya que en el país se atienden 50 mil accidentes al año.

La situación surge después de que la diputada Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), manifestara su indignación por las revelaciones sobre la participación de dos financistas de la campaña de Laura Fernández en una empresa brasileña vinculada al consorcio al que el Instituto Nacional de Seguros (INS) adjudicó la compra de 40 ambulancias para el Cuerpo de Bomberos.

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La legisladora calificó lo ocurrido como una “vulgaridad” y cuestionó fuertemente el proceso.

Los señalados son Cristian Rodríguez Villalobos y Hermmoth Rothe Paniagua. Según los registros del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Rodríguez compró bonos de campaña por ¢43 millones, mientras que Rothe aportó ¢9 millones. Ambos estarían vinculados con SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas, empresa brasileña que forma parte del consorcio adjudicatario.

Chaves aseguró que ellos fueron quienes contactaron la empresa brasileña.