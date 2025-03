Rusa deportada por Estados Unidos a Costa Rica reveló la terrible situación que están viviendo

Una de las migrantes deportadas por Estados Unidos, que es de origen ruso, reveló el terrible motivo por el que no puede regresar a su país de origen.

Ella conversó con La Teja en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM), en Corredores, zona sur del país, y contó la pesadilla que están viviendo, ya que teme por su vida.

Muchos migrantes temen por su vida si lo envían a sus países de origen. (John Durán)

La mujer, quien pidió no ser identificada, dijo que, aunque se siente muy agradecida porque en Costa Rica la han tratado con respeto, durante el mes y diez días que han estado en el país han pasado por situaciones complicadas.

“Los niños se han estado enfermando, les duele el estómago, les da diarrea, todos los días nos dan arroz y no estamos acostumbrados a eso, los niños no quieren comer lo mismo y otra cosa que nos preocupa es que no nos dejan ver nuestros papeles, tiene hasta nuestros el pasaporte”, relató la mujer.

Otra de las cosas que les quita la paz es la opción de tener que regresar a su país de origen.

Algunos piden que los envíen a un tercer país. (John Durán)

“No puedo volver a Rusia, eso es poner en riesgo mi vida y la de mis hijos. Ahí me persiguen y me amenazan. Uno de mis hijos tiene cinco años, otra de 15 años está aquí conmigo; mi hijo de 13 años está con mi esposo en Estados Unidos, ellos solicitaron refugio allá.

“Tuve que salir de Rusia obligada hacia Estados Unidos, entré por México. Aquí en Costa Rica las autoridades nos han ofrecido refugio, pero yo no puedo quedarme en un país en el que no conozco ni el idioma. Sentimos que no respetan nuestros derechos porque nos quitaron los papeles y nos tienen encerrados, nuestros hijos están privados del derecho de la educación, no tenemos wifi”, relató la mujer.

El calor los está afectado mucho (John Durán)

Niños han sufrido alergias por el calor de la zona sur

Otra de las migrantes que están en el país, quien es de Georgia, contó que fue traída a Costa Rica con sus dos hijos y su pareja.

Durante el tiempo que han estado aquí han tenido mucho calor y a los niños se les han hecho alergias.

Los médicos que atienden en el lugar les dan medicamentos por un par de semanas, pero no han servido de mucho.

Además, la pareja de la mujer tiene una infección de oído y aunque recibió tratamiento médico, dice que los malestares persisten y ya casi no escucha de ninguno de sus oídos.

Los niños no están estudiando. (John Durán)

Ella también reportó que les dan de comer alimentos a los que ellos no están acostumbrados y que siempre les dan arroz y los niños se aburren de comer siempre lo mismo, por eso tienen que comprarles cosas en una pulpería que hay en el lugar. Lo hacen con plata que les envían sus familiares que están en otros países.

La mujer dice que no pueden regresar a Georgia porque corren un gran riesgo.

“Es un peligro para nosotros volver a Georgia. Salimos de ahí y llegamos a Estados Unidos el 12 de febrero, estuvimos ocho días en un centro de detención en San Diego y un día sin previo aviso y sin nuestro consentimiento, nos trajeron en avión a Costa Rica.

Algunos de los migrantes contaron a la prensa sus penurias. (John Durán)

“Tememos por nuestra seguridad y la de nuestros hijos, hace tres meses se dieron elecciones (en Georgia) y hay muchas manifestaciones en las calles, la gente protesta y hay violencia”, dijo la mujer, quien también pidió que no se revelara su nombre.

Migración asegura que ofrece soluciones a los extranjeros

Omer Badilla, viceministro de Gobernación y director de Migración, dijo que ellos han tratado de ofrecerle soluciones a los migrantes.

Él asegura que han hablado con los extranjeros en distintas ocasiones para decirles que tienen varias opciones: regresar a sus países de origen, pedir ser llevados a un tercer país y también pueden solicitar refugio o asilo político en Costa Rica.

Los pequeños están cansados de comer arroz. (John Durán)

Badilla asegura que de los 200 migrantes que fueron deportados desde Estados Unidos, 84 ya viajaron de forma voluntaria a sus países de origen, otros 16 están en el proceso de retorno.

Seis de los migrantes se fugaron del CATEM y los demás no han dicho qué quieren hacer. Algunos han mostrado interés en pedir ser llevados a un tercer país y otros en solicitar refugio, pero no han concretado su solicitud de forma escrita.

Omer dijo que si alguno solicita refugio, inmediatamente ya podría salir del CATEM cuando guste y si quieren, podrían regresar a comer o dormir.

Sobre el tema de los escapes, el jerarca explicó que se dieron hace un par de semanas, todos en una sola noche.

Ellos piden soluciones a las autoridades. (John Durán)

Migración dice que estas personas se fueron sin sus documentos personales, ya que están en custodia de las autoridades ticas.

Se han emitido alertas sobre quiénes se han escapado y en caso de que sean encontrados por las autoridades serán traídos de vuelta al CATEM.