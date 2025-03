Carolina Delgado responde sobre vínculo con exprestamista de Johnny Araya y Figueres

A la diputada y actual precandidata del Partido Liberación Nacional (PLN), Carolina Delgado Ramírez, le prestaron 60 mil dólares, unos 30 millones de colones, para la campaña en la cual busca ganar la candidatura de los verdiblancos rumbo a Casa Presidencial.

Quien le prestó esa platica fue don Orlando Guerrero, un muy conocido contribuyente de los liberacionistas ya que fue uno de los principales aportadores a los procesos electorales de Johnny Araya en el 2014 y de José María Figueres en el 2022.

¿Es real el cambio en el PLN que propone Carolina Delgado si le prestó plata el mismo que siempre le ha prestado a Liberación? (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ya la precandidata liberacionista había confirmado que pidió el préstamo para poder cubrir los 20 millones de colones que le toca poner a cada precandidato del PLN y también para ayudarse con parte de la precampaña que, según números, le estaría costando a cada precandidato unos 100 millones de colones.

De acuerdo a los datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), publicado por La Nación, don Orlando, quien es empresario del turismo y abogado, desde el 2009 ha contribuido con ₡167.633.664 en varios partidos políticos.

De todas esas contribuciones, 8 se las ha dado a Liberación Nacional: en el 2009, 2010, 203, 2014, 2015, 2019, 2020 y 2022. En el 2018 le dio platica a Restauración Nacional.

Nosotros en La Teja entrevistamos a doña Carolina a principios de marzo y ella nos confirmó que ella sí busca una verdadera transformación, un real cambio en PLN, por eso nos urgió una gran duda ¿Es real el cambio en el PLN que propone Carolina Delgado si le prestó plata el mismo que siempre le ha prestado a Liberación?

En al menos 8 ocasiones don Orlando Guerrero le ha aportado dinero a Liberación Nacional. (Marcela_Bertozzi)

Esto nos contestó ella: “A pesar de que él ha estado mucho tiempo en política es reciente que yo lo conozco a él. Con esta diputación comenzamos a conversar de temas país. Ya se había ido del PLN y creo que en ese sentido es una muestra que él mismo se alejó de lo que era la estructura tradicional del Partido. No me está financiando me hizo un préstamo para manejar ciertos costos de la campaña.

“Estar aquí cerca es pensar que el PLN necesita un cambio y una transformación. La única manera de que el partido de más historia en el país tenga oxígeno es haciendo ese cambio.

¿Cómo le va a pagar el préstamo? ¿con un puesto político?

Lo hemos conversado. De llegar a la presidencia del país yo, no le interesa un puesto a él. Ha sido una construcción país, la discusión de temas esenciales para el país, es un hombre muy estudioso. Siempre me está alimentando de información no solo de Costa Rica sino de afuera. No tiene ningún condicionamiento (para el pago).