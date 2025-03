Álvaro Ramos revela cómo resolvería dos de los principales problemas que tienen hartos a los ticos

Álvaro Ramos reveló cómo resolvería dos de los principales problemas que tiene el país, en caso de alcanzar la silla presidencial.

En una entrevista que le hizo La Teja, Ramos habló de sus planes para resolver el tema de la movilidad vial y también el rezago en la educación.

Álvaro Ramos habló de soluciones para los problemas de carreteras y educación. (Rafael Pacheco)

— ¿Por qué Costa Rica no puede conversar de trenes, ni tampoco de metros? Panamá, que es un país vecino, tiene metro.

Bueno, creo que eso se lo puede atribuir al actual gobierno que no quiere hablar de eso.

Yo sí creo en los modelos de soluciones integradas de transporte público. Podemos hablar de trenes, podemos hablar de modelos de buses y tranvías.

El precandidato dice que hay que revisar el financiamiento de obra pública. (Rafael Pacheco)

Nosotros tendríamos visualizado retomar algunas prioridades como completar la carretera de Guanacaste, la de San Carlos, y la de Limón, y ojalá no con las rotondas. Me han hablado de que existe un plan maestro de cinco líneas de trenes, y quisiera retomar ese plan.

También hay que ver cómo está la parte de financiamiento internacional, porque en la actualidad el ministro Nogui Acosta, de Hacienda, se ha dado el lujo de rechazar cualquier cantidad de financiamiento internacional.

Me parecería genial si pudiéramos hablar de un aeropuerto más grande en Liberia, o tal vez, retomar la idea de un aeropuerto en Parrita.

Podríamos hablar del proyecto del puerto en Punta Morales, la gente se queda hablando del de Caldera, pero todo el mundo me dice: ‘El lugar óptimo sería Punta Morales’, y ¿por qué nadie habla del puerto de Punta Morales? Ahí uno va viendo que nos hemos quedado muy trabados como país.

También hay propuestas en la educación. (MEP)

— En educación, ¿qué es lo que le gustaría hacer?

A mí no me gusta mucho entrar a lo que yo llamo la lista del súper, pero aquí no hay de otra. Tenemos que retomar temas como becas Avancemos, transporte, alimentación, cosas que hacen que los niños no lleguen incómodos ni distraídos a estudiar.

Hay 850 centros educativos con órdenes sanitarias y la Dirección de Infraestructura del MEP no está haciendo nada. Les debemos dar un lugar digno a nuestros estudiantes y profesores para estudiar y trabajar.

Hay un tema presupuestario. Liberación Nacional siempre ha tratado de invertir más en educación. Llevamos 11 años fuera del poder. De esos 11 años fuera del poder, en 10 de ellos se ha recortado el presupuesto de educación. ¿Eso qué le dice a usted?