¿Sabe a partir de qué hora es permitido pasarse los semáforos en rojo?

Pese a que el libro de la Ley de Tránsito, que todos los choferes estudian para sacar la licencia, es muy claro con respecto al horario en el que los choferes pueden pasarse los semáforos en rojo, hay mucha gente que desconoce este útil dato.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) hace un recordatorio sobre ese tema porque en estas últimas semanas del año es muy común que se den fiestas y actividades navideñas hasta altas horas de la noche.

“La Policía de Tránsito recuerda a los conductores que los semáforos funcionan como altos entre las diez de la noche y las cinco de la mañana, eso sí, cuando un conductor anda a esas horas en la calle y se topa con un semáforo en rojo, debe detener su vehículo por completo, hacer un alto, verificar que no vengan vehículos, ciclistas ni peatones y continuar, si gusta, con el semáforo en rojo, sea a la izquierda, a la derecha o directo.

Pero esa no es la única regla que permite a los conductores pasarse la luz roja del semáforo. Durante las 24 horas del día, cuando un conductor llega a un cruce con semáforo y va a virar a la derecha, puede “brincarse” la luz roja, en tanto no exista una señal que lo prohíba y no estén o vayan a pasar peatones, ciclistas u otros vehículos.

El recordatorio de estos dos temas, relacionados con la luz en rojo, en los semáforos, se hace para agilizar el tránsito, pues una queja frecuente de los conductores es respecto a los congestionamientos, pero contribuyen a ellos no aplicando estas alternativas de continuar en rojo, guardando el cuidado debido y bajos las condiciones descritas y vigente en la Ley de Tránsito.