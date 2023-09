¿Sabe en qué horario es obligatorio andar las luces del vehículo encendidas?

La Ley de Tránsito es muy clara al especificar el horario en el que sí o sí las luces de los vehículos deben andar encendidas.

No se trata de ver si el día está claro o no, es importante seguir esta regla para que cuide su vida y también su bolsillo.

Los carros deben encender las luces de 6 p. m. a 6 a. m. Foto: Rafael Pacheco.

En el caso de las motos deben encender las luces siempre que circulen, a cualquier hora, no solo en la noche. Esté claro o no.

Por su parte, los choferes de carros deben cumplir con la obligación de encender las luces del vehículo desde las 6 de la tarde y hasta las 6 de la mañana; no es opcional, es obligatorio.

“Las luces de los vehículos no son solo para iluminar el camino, que es la razón que muchos creen que es para lo único que se utilizan, sino que también resultan de utilidad para ser vistos por otros conductores, ciclistas o peatones”, explica el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

“Es fundamental hacerse visibles en carretera y es obligatorio encender las luces en ese horario o cuando las condiciones lo ameriten, como con lluvia, neblina, cielo encapotado, entre otras situaciones, hasta cuando hay un incendio en un charral y hay mucho humo en la carretera”, agrega la institución.

Andar las luces malas le puede costar una multa de 124 mil colones. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/ #Costa Rica)

El irrespetar estas normas lo exponen a una multa de ¢124.000.

Cuando los conductores se atreven a salir con el vehículo sabiendo que tienen alguna o varias luces malas; además de ser una irresponsabilidad, es otra causa para el multón.

La excusa aquella de que se me olvidó cambiarle el bombillo malo, también es algo que escuchan todos los días los oficiales, pero no necesariamente libra a los conductores del parte de los 124 rojos, ya que es responsabilidad del conductor no olvidar estos grandes detalles.