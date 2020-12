Cuenta que todo iba sobre ruedas. “A las nueve semanas me hicieron la primera ecografía y el bebé se veía bien. A las 16 semanas me hicieron otra ecografía, la doctora empezó a revisar los piecitos, luego nos dio la noticia de que esperábamos un varoncito y cuando aún no salíamos de la emoción se nos vino encima el balde de agua fría: nos dijo que no se le estaba formando el cráneo”, recordó.