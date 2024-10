Sacerdote católico de Heredia renuncia a su parroquia porque le hacen bullying

Un sacerdote católico, quien fuera cura párroco de la parroquia de San Isidro Labrador de Heredia, renunció porque le hacen bullying.

Sacerdote católico, Ronald Sáenz, renuncia a su parroquia porque le hacen bullying (Tomadas de Facebook)

El propio padrecito, con mucho dolor, denuncia en un video de cuatro minutos que sufre de constantes agresiones y por eso mejor se va de la parroquia.

“Me veo en la imperante necesidad de comunicarles que he pedido a monseñor (José Rafael Quirós, arzobispo de San José) un cambio de parroquia. Sucede que he sido víctima de difamaciones, de constantes expresiones, de falta de respeto a mi investidura como sacerdote y párroco.

Aquí el padre Sáenz (derecha) con monseñor José Francisco Ulloa obispo emérito de Cartago, en la parroquia San Isdro Labrador de Heredia. (Tomadas de Facebook)

“No siendo esto lo que más me ha llevado a pedir el cambio, sino que estas actitudes beligerantes han generado una afectación en mi salud, especialmente en la presión arterial. He recibido la atención médica necesaria y es por recomendación médica del cardiólogo, quien me indica que debo dejar de exponerme a este ambiente de cizaña”, asegura el sacerdote.

El padre Ronald Sáenz renunció por bullying a la parroquia San Isidro Labrador de Heredia.

El tema del bullying que dice el padre Sáenz vive constantemente no es nuevo, desde el pasado 28 de mayo había informado a monseñor José Rafael Quirós del tema y el arzobispo de San José le dijo que se esperara hasta los cambios de sacerdotes en las parroquias.

Esta es la parroquia San Isidro Labrador de Heredia. (Tomadas de Facebook)

“Le dije a monseñor que me sentía como en un colegio donde me están haciendo bullying. Para quienes se prestaron a esta campaña en la parroquia, pido la conversión y el arrepentimiento, de lo contrario estarían expuestos a la justicia de Dios”, advirtió el padre Sáenz.

En el video el padrecito agradece la atención de su solicitud. Recordó que Dios nunca nos deja solos, que en su lucha por salir de la parroquia de San Isidro Labrador de Heredia conoció personas valiosas que le ayudaron y lo llenaron de ánimo. Agradeció esa solidaridad cristiana y también agradeció a la gran mayoría de la comunidad de San Isidro de Heredia.

El padre Sáenz es muy activo, le encanta hacer actividades y participar a la comunidad. (Tomadas de Facebook)

Recordó en el video que el cambio lo pidió él y es por la afectación de su salud ante tanta agresión que sufrió. El pasado miércoles 2 de octubre, a las 6 de la tarde, el padre Sáenz dio su última misa en San Isidro de Heredia.

Le hicimos la consulta a la Conferencia Episcopal y nos dijeron que el tema es de la Arquidiócesis de San José, que nos iban a trasladar nuestra consulta para ver si nos daban una declaración.