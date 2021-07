Los primeros días los pasé en casa tomando los medicamentos que me mandaron, pero el 2 de junio, el día que estaba celebrando 14 años de haberme ordenado diácono, el cansancio ya era demasiado, ya no podía caminar solo y también me faltaba el aire y me llevaron al hospital México, apenas me vieron me dijeron que me tenía que quedar internado.