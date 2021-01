Los ticos viven en el paraíso y no lo saben, aquí hay clínicas y Ebais y cualquiera que se sienta mal puede ir a que lo atiendan, allá en Guatemala es muy distinto, los Ebais no existen, así que todo se recarga en los hospitales estatales y estos muchas veces no tienen ni medicamentos, así que las personas tienen que comprarlos y son caros. Aunque aquí mucha gente se queje de la Caja, los beneficios que hay muchos otros países los desean.