Salimos a preguntar qué opinan los ticos sobre Rodrigo Chaves y sus proyectos estrella, ¡las respuestas nos sorprendieron!

El presidente Rodrigo Chaves, así como cualquier otra figura política, es amado por muchos y no tan querido por otros.

Por esa razón, en La Teja nos dimos una vuelta por el parque Nacional de San José, para preguntarle a diferentes ticos de a pie qué opinan sobre el mandatario y cuáles son esos logros que ellos han logrado ver o que rescatan.

El presidente sigue teniendo apoyo, aunque la gente no sepa qué ha hecho. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Y si bien tratamos de grabarlos en video, no accedieron. No obstante, no perdimos la oportunidad de conversar con ellos.

De las 9 personas con las que hablamos, 5 votaron y siguen siendo seguidoras de Chaves, el resto nel con el mandatario. Pero en lo que coinciden todos es en no poder identificar algún proyecto de este gobierno

Esto fue lo que averiguamos.

Mejor de lejos

Por ejemplo doña Adriana, quien no quiso dar su apellido, no puede ver al presi ni en pintura.

“Es un corriente, el peor presidente que hemos tenido en la historia y su preparación deja mucho que desear”, dejó claro.

En cuanto a logros y proyectos cumplidos, no logró nombrar ningún.

“Nada, nos ha quedado debiendo. En educación, su último cambio, presentó patadas de ahogado y eso no ayuda en nada. Al día de hoy, no ha hecho nada que valga la pena”, sentenció.

De las nueve personas con las que hablamos, la mayoría tiene una opinión positiva sobre el presidente. (Sergio Salazar/Sergio Salazar)

Similar piensa don Roberto Contreras.

“Es un mal presidente. Se tiene una tiranía, es lo que él dice y punto. No da el brazo a torcer. Es puro cuento eso de que no lo dejan actuar, otro actúa y listo”, aseguró.

En cuanto a los logros, dijo que no hay nada que rescate y, por el contrario, nos aseguró que más bien las cosas van de mal en peor.

“Vea la seguridad, ha bajado. Yo vivo casi a la par de Chaves y antes cogía el bus a las 6 de la tarde para irme a la casa, ahora lo tengo que coger a las 4:30 porque es demasiado inseguro”.

Por su parte don Miguel, que tampoco quiso decir el apellido, no se anduvo por las ramas y dijo que no pone sus manos en el fuego por ningún político.

Incluso, dijo que no rescata ningún proyecto ya que, a su parecer, todos están hechos para beneficiar los bosillos de los políticos, mientras los ticos pasan penurias.

Apoyo total

Por otro lado, don Rodolfo Molina, cree que Chaves no es un mal presidente, pero tiene dos serios problemas.

“Considero que mala labor no ha hecho, el hombre trata de hacer las cosas bien, pero hay un problemita ahí (señala la Asamblea Legislativa), no siempre se puede, siempre tiene obstáculos”, dijo.

“Lo que sí he observado es que, en ocasiones, no es mala persona, pero tiene cierta prepotencia y quiere hacer las cosas a la brava, pero así no se puede”, añadió.

En cuanto a logros y proyectos cumplidos, no logró nombrar ni uno solo y dijo que no ha estado muy al tanto de las noticias últimamente.

De todas las personas con las que conversamos, ninguna nos pudo dar un logro en concreto del gobierno actual. (Sergio Salazar/Sergio Salazar)

Similar a él, don Cotonel Aguirre opina que Chaves es un buen presi, pero que el Congreso no lo deja trabajar.

“Si lo dejaran hacer su trabajo tal y como es, si la Asamblea no se metiera tanto y le quitara poder, haría las cosas y, por ejemplo, la delincuencia bajaría”, aseguró.

“Pero, hoy en día, está perdido esto. A él lo frenan y le quitan poder”.

Ahora, ¿y los logros? Su respuesta fue que el mandatario viajó a Guanacaste, a finales del años pasado, para visitar a las familias afectadas por las fuertes lluvias que azotaron el país.

Pero, cuando le pedido un proyecto en concreto, no supo responder.

Lo mismo pasó con don Grevin, quien tampoco quiso decir su apellido.

A ojos de él, Chaves es el mejor presidente que ha tenido el país y le encantaría verlo nuevamente en el puesto en algún momento.

Cuando le preguntamos sobre los logros, se limitó a decir que ha “estrenado mucha infraestructura”.

Cuando lo encaramos y le dijimos que la mayoría de proyectos que ha terminado vienen de gobiernos anteriores, nada más dijo: “Bueno, al menos ahí van”.

Lo que sí resaltó es que este gobierno, incluyendo la Asamblea, le quedaron debiendo la Ciudad Gobierno, ya que es un “relajo” lo que sucede con los alquileres del Estado.

Por su parte, doña Yunei González se mantiene fiel a un lado del presidente, aunque le bajó el piso en cuanto a los logros.

“Yo voté por él y sí me gusta, por lo menos tiene ganas de cambiar muchas cosas. No han logrado nada, pero al menos luchan por lo que quieren cambiar”, dijo.

“Siempre se propuso lo de las pensiones de lujo, no las han quitado, pero al menos lo ha luchado”.

Muchos de los proyectos de infraestructura que ha inaugurado el gobierno, o son de otros gobiernos o no estaban completos. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Cuando le preguntamos si votaría de nuevo por Chaves o el candidato que él apoye, nos dijo que por Chaves sí, pero que por la otra persona no está segura.

Por último, conversamos con don Antonio y doña Yamileth, quienes tuvieron una dinámica muy curiosa porque, a pesar de ser amigos, él está a favor de Chaves y ella no.

“Claro, ha sido muy buen presidente, porque ha sacado mucha sinvergüenzada”, dijo él, antes de ser interrumpido por doña Yamileth. “Es el peor presidente, está muy unido con todos esos maleantes, honestamente es así”.

“Hay mucho narco, vea cuántos inocentes mueren en una balacera. ¿No salió en campaña que es un acosador?”, continuó.

“De eso lo acusaron, pero no fue así”, defendió don Antonio.

Sobre los logros, curiosamente, entre los dos no lograron nombrar ninguno.