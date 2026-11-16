¡Salió el acumulado! Estos son los números ganadores del millonario premio

El Acumulado de ¢1.678 millones de la Junta de Protección Social (JPS) salió este domingo 15 de noviembre, durante el sorteo de la Lotería Nacional.

La bolita que apareció fue la palabra ACUMULADO por lo que se repartieron todos los millones.

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El millonario monto era uno de los principales atractivos de la noche, pues antes del sorteo únicamente quedaban dos bolitas en blanco, lo que aumentaba la expectativa entre quienes compraron lotería.

Números ganadores del Acumulado

El Acumulado de la JPS llegó al sorteo de este domingo con ₡1.678 millones y solo dos bolitas en blanco. (Chatgpt/Chatgpt)

El resultado dejó dos combinaciones ganadores que se reparten el premio:

Número 63 con la 868 y para el 84 y la 738.

La Lotería Nacional también jugó su premio mayor

El sorteo de este domingo 15 de noviembre dejó el premio mayor de ₡175 millones por entero en el número 76, con la serie 245.

El segundo premio, de ₡30 millones por entero, correspondió al número 46, con la serie 246.

Por su parte, el tercer premio, de ₡14 millones por entero, quedó en el número 10, con la serie 266.