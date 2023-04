Salud alerta sobre venta de medicamento para la circulación que no tiene registro sanitario

Tenga cuidado al momento de comprar medicamentos y principalmente si usted está en busca de medicinas que le ayuden a mejorar la circulación.

El Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario, alerta a la población sobre la detección en Costa Rica de la promoción y venta del producto Cardio Active, en varios sitios web.

Salud alerta a la población sobre la publicidad y venta del producto CARDIO ACTIVE, en varios sitios web. (Cortesía)

Dicho producto no cuenta con registro sanitario y se vende con el supuesto fin de mejorar la circulación.

“El producto Cardio Active también se está promocionando en una página web falsa del Ministerio de Salud de Costa Rica”; alertó Salud.

Tanto en Costa Rica como en otros países, se utilizan figuras públicas, en el caso de Costa Rica se empleó la imagen del doctor y exministro de Salud, Daniel Salas Peraza, sin contar con su autorización y brindando información falsa de él.

Los productos que no cuentan con registro sanitario implican un riesgo a la salud pública, debido a que no han sido evaluados para determinar que sean aptos para su uso, ni se ha demostrado su calidad, eficacia y seguridad; además no se tiene certeza de su composición y origen, ni de las condiciones bajo las cuales han sido fabricados, almacenados, transportados y manipulados.

Es por eso que Salud recomienda no comprar, vender ni utilizar este producto.