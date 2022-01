Salud le pide respeto al diputado Melvin Núñez por decir que la CCSS lo quería matar cuando sufrió covid-19

El diputado Melvin Núñez sigue en contra de la vacunación contra el covid-19, pese a que en setiembre del año pasado él mismo se enfrentó al virus y hasta estuvo internado porque le faltaba el aire. Pero ahora va más allá.

El legislador del Partido Restauración Nacional está dispuesto a emprender una lucha desde su curul para evitar que la CCSS vacune a los niños contra el coronavirus.

El diputado antivacunas usa su curul para atacar a la Caja y los esfuerzos por proteger a la población del covid-19. Foto: Cortesía. (Rafael Pacheco Granados)

Este miércoles Núñez habló en el plenario por 10 minutos y hasta acusó al Gobierno de nazista por querer proteger a los chiquitos.

“Ahora quieren vacunar a nuestros hijos, quieren meterse con la población más vulnerable de este país, dan vergüenza las decisiones que el MEP está tomando y el PANI amenazando a muchos, y hoy yo no veo ningún diputado con ese tema, dicen que van a defender a la niñez, ¡defiéndalan! pónganse los pantalones y empiecen a defender a nuestros hijos, empiecen a defender a aquello vulnerables a los que les están queriendo meter esa cochinada que llaman vacuna y no lo es.

“Y no me vacuné y no me voy a vacunar, se los dije y se los sigo repitiendo porque no puede ser posible que la gente quiera obligar a otros a vacunar para disfrutar de eventos sociales, por favor, ¿en qué país vivimos? ¿en Venezuela? ¿en Cuba? ¿o en Nicaragua? tengan conciencia, esto no es una izquierda ni es socialismo del siglo XXI, esto ya es nacismo...

“Yo mismo sufrí el covid, se los repito una vez más, y la pasé con protocolos distintos a los que la Caja usa, porque no me dieron resultado, porque me estaba más bien enfermando, porque me estaban metiendo dexametasona cuando yo soy diabético, me estaban queriendo matar”, manifestó el diputado con tono enérgico.

El nazismo fue impulsado en Alemania por Adolf Hitler, se trata de una política nacionalista, racista y totalitaria, la cual quiso imponer al mundo y generó la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945.

Ante las fuertes afirmaciones del legislador, la CCSS reaccionó y pidió al político tener respeto por el personal de los centros médicos que desde el inicio de la pandemia se ha desgastado en esta guerra contra el mortal virus.

“Las manifestaciones de un diputado de la República emitidas, este miércoles, lesionan y ofenden la integridad moral, ética y profesional de los funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social, quienes han entregado incluso su vida para atender a las personas que han enfermado por covid-19 en nuestro país”, dijo el doctor Roberto Cervantes Barrantes, gerente general de la Caja.

El Dr. Cervantes dice que no permitirán que se realicen afirmaciones sin ningún tipo de prueba de que se atentó contra una vida. La misión de la Caja es salvaguardar la salud y la vida de las personas.A

Agregó que si el señor diputado dispone de las pruebas sobre el delicado hecho que asegura, proceda a denunciar según corresponda.