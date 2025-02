San Valentín: Hombre tuvo solo 8 minutos para conquistar a una mujer, y ¡lo logró!

Este es un viernes diferente. Es un viernes muy alegre y en el que el amor anda en el aire. Es 14 de febrero y celebramos el Día del Amor y la Amistad.

Nosotros quisimos festejarlo junto a una pareja que decidió probar suerte en el amor a la antigüita, conociéndose como hacían nuestros abuelos, de frente, en persona y conversando cara a cara.

Se hicieron novios después de conocerse a la antigüita, como nuestros abuelos. (Cortesía/Cortesía Juan Carlos Sojo)

Hablamos de María y Luis, ambos de treinta y pico de años, y vecinos de San José. Los nombres son reales y el caso es bien real. María lo dejó bien claro con una sola frase: “Cuando toca, toca”. Porque solo les bastaron 8 minutos para darse cuenta que entre ellos había química.

Otro Evento Más De Hagamos Match

Ambos aprovecharon el evento “Hagamos match”, organizado por los hermanos Sojo y en el cual un máximo de 10 hombres y 10 mujeres se ven en un lugar previamente reservado para que se conozcan. Las mujeres se quedan sentaditas sin moverse en una mesa y los hombres tienen 8 minutos para conversar con cada una de ellas, hasta que conocen a las 10 y ellas a los 10.

“Hagamos match” arrancó en el 2023 gracias a Sojo. Ya se hicieron más de 20 eventos, permitiendo que se conocieran entre sí más de 700 personas. “Soy productor y un día me puse a analizar que existía la necesidad de que las personas solteras y sin novio pudiesen conocerse en un lugar seguro y tranquilo.

“Me puse a investigar y encontré lo que en otros países se llama ‘Citas rápidas’ y me propuse organizarlo en el país. Actualmente la mayoría son en Santo Pecado, en barrio Escalante, y me alegra confirmarle que ‘Hagamos match’ cumple su objetivo, ya se logró que varias personas encontraran pareja”, explica Juan Carlos Sojo.

Sin usar tecnología, cara a cara, las parejas se conocen y se dan cuenta si hacen química entre ambos. (Cortesía/Cortesía Juan Carlos Sojo)

No quería ir

Pudimos conversar con María, quien tiene 35 años. Ella fue a uno de los eventos en julio del año pasado. “No quería ir. No estaba tan convencida. Una amiga que sí quería ir me estuvo motivando para que fuera, pero le decía que no.

“Es que ya había probado con aplicaciones que le buscan a esa persona que podría ser nuestra media naranja, pero pronto entendí que eso no era para mí. Sin embargo, mi amiga me convenció y fui”, contó ella.

Recordó que recién llegando estaba llena de nervios porque jamás hizo algo así. Fue conociendo a los hombres y entre ellos estaba Juan.

“Juan se sentó y comenzó a hacerme reír, me reí mucho, fue increíble, pasamos los 8 minutos riéndonos, por eso los 8 minutos se me fueron volados. Intercambiamos teléfonos y así acordamos volver a vernos.

“Después de la primera cita todo comenzó a avanzar muy bien. Ya tenemos 4 meses de ser novios. Él es bastante tímido, yo soy más extrovertida. Me encantó conocerlo sin usar tecnología porque desde el principio lo conocí tal cual. Fue un asunto muy personal, eso me alegra”, reconoció María.

Completamente flechado

Hablamos también con Juan, quien tiene 36 años. En su caso el asunto fue un poquitico diferente. Cuando estaba junto a los otros 9 hombres esperando para comenzar el evento, vio a todas las mujeres y María provocó que todo se pusiera blanco y negro y solo ella a color. Flechazo inmediato, sin dudas, directo al corazón.

Se deben aprovechar bien los 8 minutos para conocerse. Para muchos fue tiempo suficiente para continuar conociéndose y después hacerse novios. (Cortesía/Cortesía Juan Carlos Sojo)

“Desde que la vi me llamó la atención. ‘Qué guapa es ella’, pensé. Cuando me tocó hablar con ella, por dicha, hicimos química inmediata. Me encantó su sonrisa, cuando sonríe todo se ilumina, además, tiene una forma de ser lindísima, es bien relajada, muy tranquila.

“Haberla conocido a la antigua me gustó mucho. Lo hemos hablado y los dos estamos muy felices de no haber ocupado aplicaciones o chatear, preferimos vernos y compartir en persona. Dejamos afuera la tecnología para que entrara el amor”, reconoce Juan.

Él acepta que es bastante tímido y que toda la vida le costó ligar. Agradece a “Hagamos match” que le permitió la oportunidad de conocer varias mujeres en un mismo día.

“Es un gane, gane, porque si uno no hace química con ninguna, al menos queda con buenas amistades, porque entre los hombres también compartimos y así uno hace nuevos amigos”, explica el ahora novio.

Encontró trabajo

El siguiente evento de “Hagamos match” será el próximo martes 25 de febrero, en el restaurante Santo Pecado de barrio Escalante.

Si usted quiere apuntarse puede llamar al 7053-0907, eso sí, debe tener entre 30 y 45 años, y no puede ser una persona casada o con pareja formal. Tienen que estar solteritos y sin compromisos.

“Ya se han formado más de 10 parejas gracias a los eventos, eso me tiene muy contento. Le cuento, no solo para encontrar novia o novio ha servido, una muchacha que participó me contactó para agradecerme porque ‘Hagamos match’ le sirvió para encontrar trabajo.

“En 8 minutos compartió con uno de los participantes, hablaron de todo y terminaron hablando de trabajo, pues bien, ahí mismo se dieron los contactos y eso terminó en un nuevo trabajo”, asegura Sojo.