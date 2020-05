Sáenz: Es solo una presunción, el libro hace una analogía con lo que hizo Cristóbal Colón en América, pero es incorrecta. Primero, la intención de Colón no era descubrir América; segundo, él tenía una motivación comercial y tercero, la tripulación de Cristóbal eran prisioneros, ladrones y estafadores, lo peor que había en España. Cuando llegan al nuevo mundo y miran el oro y que los nativos no oponen resistencia se aprovecharon. La analogía es imprecisa, tomando en cuenta que para un viaje espacial intergaláctico una civilización va a escoger a científicos, gente con mayor entendimiento de las leyes universales, que no van a ir a invadir o a masacrar a una raza descubierta.