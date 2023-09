Se armó un gran pleito entre diputados por relacionar cifra de homicidios con la lotería

El problema que se armó este fin de semana por un desafortunado comentario que hizo la diputada de Gobierno, Ada Acuña, en el que dijo que la cifra de homicidios era un lindo número para jugar en la lotería, creció aún más este lunes.

Mucha gente, incluso familiares de víctimas de homicidios, aseguraron sentirse indignados porque califican las palabras de Ada como una burla en un tema de mucha sensibilidad.

Ada Acuña hizo un desafortunado comentario sobre la cifra de homicidios del país. Foto: Archivo.

Este lunes al consultarle a la diputada Pilar Cisneros, jefa de la fracción oficialista, qué opinaba sobre el comentario de Acuña y si creía que debía disculparse, ella defendió a su compañera y culpó de la incómoda situación la legisladora liberacionista Katherine Moreira.

“La verdadera imprudencia fue poner en el chat de diputados un meme realmente cruel y vergonzoso de poner el número de víctimas como si fuera un logro de la administración Chaves Robles, ahí empieza toda la polémica, la diputada Acuña dijo que es una barbaridad que pusieran algo así, no con esas palabras, y luego refuerza su sentimiento de frustración diciendo por qué no juegan lotería con ese número.

“Ada Acuña no cometió ninguna falta, la falta fue de la diputada Moreira que publicó ese meme como si fuera algo gracioso, vacilón, o como si realmente fuera que el Gobierno se estuviera ufanando de la cantidad de muertes, cosa que es totalmente contrario a la verdad”.

Cisneros dijo además que la Asamblea Legislativa no ha avanzado con los proyectos de ley para darle más herramientas a las autoridades para combatir el crimen organizado, lo que ha contribuido con la inseguridad, también señaló que los jueces insisten en sacar a la calle a personas peligrosas que han sido atrapadas por la Policía y vuelven a las calle en cuestión de horas.

Pilar Cisneros defiende a Ada y le echa la culpa a Katherine Moreira. Foto: Asamblea Legislativa.

Se lava las manos

Este lunes Ada Acuña cambió el discurso que sostuvo el fin de semana al decir que su mensaje fue tergiversado y ahora ella también culpa a la diputada Moreira de lo ocurrido.

“Lo que a mí me molestó es que tomaron la gráfica de Gobierno con la cifra (de muertes), me molestó muchísimo que decía reenviado muchas veces en un chat de diputados, osea, estaban haciendo prácticamente bullying con las cifras de muertes en este país y con la nueva imagen gráfica del Gobierno como dando a entender que eso fuera solo responsabilidad de este Gobierno.

“Esto es una situación multicausal, toda la inseguridad que tenemos, las lamentables muertes... para nada es una burla o se ha planteado una burla a la cantidad de muertes es un tema sensible que nos obliga a nosotros a trabajar”, expresó Acuña.

Al consultarle a la legisladora si su respuesta es más bien un forma de distraer la atención luego de hacer un comentario que causó indignación y dolor, ella aseguró que no.

Katherine Moreira se defiende y dice que ella no hizo nada mal. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

“No estoy tratando de desviar la atención, lo que estoy tratando es aclarar un tema sensible para todo el país, no me molesta que se haya filtrado esto del chat de diputados porque uno puede esperar de ese chat cualquier cosa.

“El mensaje no era por burla, el mensaje era a la diputada Katherine Moreira porque ella fue la que reenvió a un chat que se supone que somos serios todos y están haciendo burla de un tema tan sensible para el país.

Se sacudió

Al consultarle a la diputada Moreira sobre el tema se mostró bastante molesta de que tanto Pilar como Ada quisieran darle la vuelta a la tortilla y echarle a ella la culpa de algo tan delicado.

Katherine Moreira se defiende de las acusaciones

“Yo no fui la que actuó mal, ella (Ada) fue la que refirió a ese dato tan importante de 656 homicidios que llevamos en esta administración. Compartí esa nota en el chat de diputados porque es lamentable que nosotros desde dónde estamos, no podamos actuar y que el ministerio de Seguridad no haya asumido su responsabilidad.

“Yo no fui la que hice ese emoji, la que hizo mofa y dijo que era un buen número para la lotería, fue Ada y Pilar Cisneros no tiene que venir a decir que yo tengo que ofrecer disculpas, es el ministro ministro de Seguridad por su incumplimiento e incompetencia, él tiene que ofrecerle disculpas a todas esas familias de los 656 homicidios que se han dado en esta administración, este es el momento en el que tiene que asumir sus responsabilidades”, aseguró Moreira.

Ante la presión que recibió la diputada Acuña, este lunes en la tarde, en el Plenario Legislativo, ofreció una disculpa pública a las familias dolientes que han perdido seres queridos este año, pero sostuvo que todo se debió a una tergiversación de información y que ella no cometió ningún error.