Viuda de hombre asesinado: “Señora diputada, no mataron a un perro, mataron a mi esposo”

Jéssica Blanco no puede creer que una diputada de la República se atreviera a hacer un comentario tan desafortunado o una “burla”, como ella lo ve, sobre la dolorosa cifra de homicidios que lleva el país.

La legisladora Ada Acuña, de la fracción oficialista, dijo el sábado en el chat de diputados que el número 656 (la cantidad de homicidios que había hasta ese momento) era un bonito número para jugar en la lotería.

A Gilbert Acuña Calvo lo mataron el 25 de julio anterior para robarle una moto. Foto: Cortesía.

Este domingo doña Jéssica, quien es vecina de Pococí, revivió el dolor de haber perdido a su esposo, Gilbert Acuña Calvo, de 60 años, cuando unos maleantes le robaron la moto que usaba para trabajar.

El crimen ocurrió el pasado 25 de julio y en el suceso estuvo a punto de morir también una hija de la pareja, pero don Gilbert la defendió con su vida.

LEA MÁS: Diputada dejó a todos con la boca abierta con terrible comentario sobre los homicidios

Jéssica aseguró sentirse indignada por las palabras de Acuña ya que hablan de la indiferencia que ella tiene hacia la situación que han golpeado a cientos de familias en el país.

“No entiendo cómo se atrevió a decir una cosa así, si fuera un familiar de ella el que hubiera perdido la vida de forma injusta no creo que pensaría igual. Ella es una diputada y en lugar de burlarse del dolor que estamos sintiendo, debería apoyarnos, darnos palabras de consuelo y trabajar en mejorar la seguridad del país para evitar que otras familias pasen por este sufrimiento.

“Ese día mi esposo venía de hacer una zanja para ganarse ¢10 mil y fue con mi hija a comprar un fresco para almuerzo cuando lo mataron. Señora diputada, no mataron a un perro, mataron a mi esposo, un ser humano esforzado y ejemplar que quizá hasta puso el dedo para que usted llegara a la Asamblea Legislativa, pero hoy usted le pone el pie encima”, dijo llena de dolor la esposa de don Gilbert.

Ada Acuña dijo que el número de homicidio que lleva el país está bonito para jugarlo en la lotería. Foto: Asamblea Legislativa. (Asamblea Legislativa)

No lo ve imprudente

La Teja le preguntó a Ada Acuña por qué se expresó de esa manera de un tema tan delicado y ella dijo que en ningún momento se burló.

“Con profundo respeto, quiero aclararle a las familias costarricenses que esta diputada en ningún momento se ha burlado, ha hecho mofa, o ha utilizado los números de la cantidad de homicidios que tiene el país, y que tiene con dolor y tristeza a muchas familias.

“Mi comentario en un chat de diputados de la República fue dejen de jugar con esto, jueguen con los números de la lotería, pero no jueguen con estas cosas. Y han tergiversado, manipulado y han querido ensuciar el trabajo y la forma respetuosa en la que hemos venido trabajando. Esto es politiquería y quiero reitero que nunca ha sido una burla”, aseguró la legisladora.

LEA MÁS: Jorge Dengo, el legislador que propuso la esperada rebaja del marchamo, no quería ser diputado

Al consultarle a Acuña si no creía que su comentario fue imprudente por tratarse de un tema tan sensible, dijo que no.

“Imprudente si yo se lo digo a las familias, se lo dije a la diputada que hizo el arte o lo reenvió jugando con esos números, que es diferente”, agregó la diputada oficialista.

Los mismos diputados se sintieron indignados por el comentario de Acuña. Foto: Cortesía.

Respuesta la hunde más

El politólogo Gustavo Araya dijo que, según su análisis, Acuña respondió sin pensar y sí fue una burla.

“Sí es burla, mofa. Los diputados no estaban jugando. Lo que queda claro es que ella reaccionó sin pensar y lo tomó como un ataque político. De acuerdo con el contexto es más que evidente que no se está tergiversando, manipulando o ensuciar el trabajo de nadie.

“La explicación que da empeora su reacción, reconoce que sí lo dijo y que lo hizo como venganza política. ¿Por qué no dijo otra frase? ¿por qué la mofa? Si le molestó la información real que pusieron en el chat reacciona contra la acción, no contra la información de la desgracia humana que viven las personas en el país”, dijo Araya.

LEA MÁS: En tres comunidades de Alajuelita no se puede tomar agua

El politólogo dijo además que esta es una muestra más de que el Gobierno está tratando de distraer a la población de la terrible crisis de seguridad que se vive en el país.

El viernes pasado el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, anunció con bombos y platillos el cambio de logo y el estilo gráfico del Gobierno. Él aseguró que ese era un cambio importante que estaba pendiente.

“Lo del logo me parece un distractor para que nos fijemos en algo tan sin sentido como un logotipo, como una identidad gráfica y no sobre que el Gobierno es el peor calificado en términos de seguridad que es un tema apremiante, donde ya no solamente más del 60% de la población considera que estamos peor, sino que hay además una ola de homicidios histórica.

“El Gobierno nos está diciendo que es más importante el logo que atender la educación y la seguridad y que le están dedicando fondos a una identidad gráfica”, manifestó el politólogo.