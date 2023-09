Esposa de asesinado: “En esas cifras están nombres de muchos inocentes, como mi marido”

El 2023 ya se convirtió en el año más violento de la historia en Costa Rica y detrás de esta triste estadística están las familias víctimas de homicidios con el corazón destrozado.

Ese es el caso de doña Jéssica Blanco, ella es uno de los rostros del dolor, la injusticia y hasta la fecha, impunidad, pues le arrebataron a su esposo Gilbert Acuña Calvo de 60 años para robarle una moto, por poco pierde también a su hija de 15 años.

Este 21 de setiembre el país superó la lamentable cifra de homicidios del 2022, que fueron 654 muertes violentas.

En el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) explicaron que en el anuario del 2022 se cerró con 657 homicidios, sin embargo, la cifra final la determinan en el Complejo de Ciencias Forenses, quienes descartaron por medio de la autopsia que tres personas no murieron por homicidios, o sea, para un total de 654.

No es solo una cifra

Don Gilbert fue asesinado el pasado 25 de julio en una calle de La Primera, en La Rita de Pococí, Limón.

Él se subió con su hija, en ese momento de 14 años, a la moto que recién había comprado , ellos se antojaron de un refresco para el almuerzo y fueron a la pulpería, al regreso fueron interceptados por los dos ocupantes de otra moto.

“Mi hija dice que mi esposo les preguntó qué pasaba y en eso ellos sacaron el arma. Mi esposo protegió a nuestra hija, le dijo: ‘mi amor, ¡corra, corra!’, para que se metiera a una casa. A él le dispararon dos veces en las piernas y no opuso resistencia. Uno de los sospechosos tenía el arma y el otro agarró la moto, pero uno de ellos parece que se quiso ir detrás de mi hija, y en eso le pegó un balazo a mi esposo que le explotó el corazón” relató Blanco.

Así acabó el hampa con un matrimonio de 17 años, con la ilusión de un papá de ver a su hija cumplir 15 años el 5 de setiembre y de graduarse de noveno del colegio en estos días, cómo lo habían conversado tantas veces entre risas en su casa.

Doña Jéssica Blanco asegura que atesora recuerdos maravillosos con su esposo Gilbert Acuña asesinado para robarle una moto. Foto: Cortesía. (Jéssica Bla)

A doña Jéssica la tuvieron que operar hace unos días de emergencia porque se le reventó la apéndice y le dio una peritonitis, ella se encuentra en recuperación aunque se le abrieron dos puntos de la herida, ella no deja de pensar en su esposo y en cómo recuperarse pronto para trabajar y así llevar el sustento para ella y su hija.

En medio de esa recuperación doña Jéssica asegura que al ver las cifras de los crímenes se le hace un nudo en el corazón, más que su esposo falleció hace dos meses y el OIJ le dijo que él era la víctima 500 y ya vamos por 654.

Ella cuenta que aunque sabe que muchos homicidios son por pleitos ligados al narcotráfico, también han matado a inocentes.

“En esas cifras de crímenes están escritos los nombres de muchos inocentes, mi marido, un hombre que no le hacía mal a nadie y que nos dejó con un vacío en el alma, aquí lo extrañamos todos los días, sabemos que hay muchas familias con este dolor que nosotras (su hija y ella) estamos sintiendo”, dijo.

654 personas han sido asesinadas hasta hoy, en el que será el año más violento. (Rafael Pacheco Granados)

“Es muy duro todos los días ver noticias y ver que matan tantas personas, mi esposo fue el número 500, era una persona honesta y trabajadora, venía de traer un fresco para compartir en familia , mi esposo era el 500 y es algo muy difícil, hoy lo estamos viviendo en carne propia, hace 17 días salí del hospital por una peritonitis mi cuerpo explotó, me enfermé y parte fue ver tanta cosa que me ha pasado, me compliqué, estoy operada y ahora sin él tengo que ver cómo traigo un plato de comida para mi casa, no tengo familia en este lugar, pero tengo unos vecinos muy buenos que vienen a mi casa para ver si estoy bien o si necesito ayuda, una hermana que tiene cáncer es la que me está cuidando, para mí es difícil y sé que para otras familias es igual”, añadió Blanco.

Ella asegura que es muy duro tener que pasar por el lugar donde le mataron a su esposo, a 200 metros de su casa.

“Este es un dolor que no se acaba uno tiene que vivir con esto, ¿superarlo? Es difícil, eso no se supera, el dolor queda en el corazón y en la mente, tener que pasar todos los días para ir a la pulpería donde mi esposo estaba muerto, tapado con una sábana, ahí lo tuvieron tirado horas mientras lo recogían, es duro para mí y para mi hija que lo vivió en carne propia”, Blanco.

Gilbert Jesús Acuña Calvo fue la víctima 500. (cor)

Doña Jéssica asegura que ella espera que se haga algo antes de que la situación se siga saliendo de control y más esposas, madres, hijos, y amigos tengan que llorar por la vida de un inocente.

“Ahorita le doy gracias a Dios por los momentos tan lindos que vivíamos como matrimonio, como familia, tengo muchos recuerdos que me dan paz”.