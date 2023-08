Esposa de hombre asesinado para robarle moto: “Mi hija tiene miedo de que los asesinos regresen”

Gilbert Jesús Acuña Calvo, su esposa y su hija vivían desde hace cinco años en La Rita.

Doña Jéssica Blanco vive días de mucha angustia desde que su esposo fue asesinado, el pasado 25 de julio, frente a la hijita de ambos, de 14 años, para robarle la moto que habían comprado dos meses antes.

Su esposo era Gilbert Jesús Acuña Calvo, de 60 años, cuya vida fue apagada en una calle de La Primera, en La Rita de Pococí.

Doña Jéssica nos contó que don Gilbert era el amor de su vida y que tenían más de 17 años de estar juntos.

“Lo más duro y lo más difícil es ver a mi hija nerviosa, mi hija tiene miedo de que los asesinos regresen, que vengan a la casa y nos hagan daño”, contó la mujer.

El día del asesinato, don Gilbert, se fue en la moto con su hija, ya que hacía mucho calor y querían comprar un refresco.

“Ellos estaban a 200 metros de la casa, cuando la moto, con dos personas, los interceptó. Dice mi hija que mi esposo les preguntó qué pasaba y en eso ellos sacaron el arma. Mi esposo protegió a nuestra hija, le dijo: ‘mi amor, ¡corra, corra!’, para que se metiera a una casa. A él le dispararon dos veces en las piernas y no opuso resistencia.

“Uno de los sospechosos tenía el arma y el otro agarró la moto, pero uno de ellos parece que se quiso ir detrás de mi hija, y en eso le pegó un balazo a mi esposo que le explotó el corazón. A mi hija no le pasó nada, él la protegió en todo momento, y ahora estamos con este dolor en el alma”.

“Él estaba pensionado (padecía varias enfermedades), pero yo sí trabajo limpiando casas o haciendo jardines. La moto la teníamos para movilizarnos, casi siempre manejaba yo, porque ambos tenemos licencia. Yo lo llevaba conmigo a trabajar porque él padecía de depresión y así me acompañaba. Él quería una moto como la que compramos, niquelada, muy bonita. Él la pidió así y uno de sus hermanos nos la sacó a pagos, ya que la moto que teníamos era muy alta y mi esposo era bajito, por lo que le daba dolor en la columna”, contó.

Don Gilbert estaba bien contento con la bichita, doña Jéssica piensa que los dos hombres que atacaron a su esposo y a su hija pensaban asaltar la pulpería, pero al ver que estaba muy protegida, decidieron irse contra su esposo.

Gilbert Jesús Acuña Calvo era un amante de las motos. (cor)

A doña Jéssica la llamaron para darle la noticia y cuando llegó ya no había nada que hacer por su esposo.

“Me lo mataron por una moto, nos dejaron con este dolor y con su ausencia que ha sido tan difícil para nosotras, ellos dejaron botada la moto en que venían, los agentes del OIJ se la llevaron”, comentó.

La esposa nos contó que su hija tiene un déficit atencional y aunque tiene 14 años su mentalidad es como el de una niña de 10 añitos. Además, toma tratamiento porque padece de epilepsia.

“Ella ha estado tranquila por ratos, creo que también porque me ve afectada. Ella como que en algunos momentos no cree que esto haya pasado, porque mi esposo era un hombre honesto, y no le hacía daño a nadie. Nosotros éramos un trío, siempre estábamos juntos y disfrutamos la vida y los momentos más de lo que se podía. Mi hija y yo hemos estado durmiendo juntas para acompañarnos, ella me dice: ‘mamá, papá nos cuida desde el cielo, papá nos amaba mucho’”, contó.

La esposa ha estado tratando en estos días de hacer algunos trámites para que la pensión de su esposo le quede a su hija y así la niña pueda seguir estudiando.

La mujer confiesa que en la zona, los asaltos son comunes principalmente contra los empleados de una piñera.

La pareja tenía cinco años de vivir en la comunidad, don Gilbert le había pedido a su esposo que lo enterraran ahí porque en ese sitio pasó los años más felices de su vida, por lo que sus restos descansan en el cementerio de Porvenir.

El caso está en investigación, la familia clama justicia.

“Yo me pongo a pensar en mi esposo, en tantas cosas que vivimos, y me da una tristeza en mi corazón, él siempre buscaba hacerme feliz, yo no podía tener hijos y él me puso en un tratamiento y ahora aquí está mi hija conmigo, es mi compañía. Me he sentido muy nerviosa sobre todo cuando veo que una moto se me acerca, el lunes pasado por lo mismo casi me atropella un carro en Guápiles porque hice a correr”, dijo.

Doña Jéssica asegura que cerca de donde se dio el asesinato hay cámaras y ella espera que el OIJ encuentre evidencia en la moto que los asesinos dejaron tirada.

“Quiero justicia para mi esposo, porque además mi hija también estuvo en peligro, si la madre del delincuente sabe que su hijo me lo mató, por favor denúncielo, aquí hay una familia llena de dolor, quiero que esa persona vaya a la cárcel y que pague para que nadie más pase por esto”, dijo.