Se cumplen tres años desde que el mundo reportó el primero muerto por covid-19

A pesar de que ya no usamos mascarillas, no estamos encerrados y se acabaron los martillazos, la alerta de pandemia mundial por el covid-19 no se ha apagado.

Este virus que vino a cambiar el mundo entero para siempre nació en China; específicamente, en la ciudad de Wuhan y el 11 de enero del 2020 las autoridades chinas le confirmaron al mundo que dos días antes, el 9 de enero, registraron la primera muerte de lo que en aquel momento era un desconocido virus.

Seguimos conviviendo con una pandemia que no ha terminado. El covid-19 sigue en nuestro ambiente por eso hay que mantener los cuidados. (Shutterstock)

El Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció el 11 de marzo del 2020 que la nueva enfermedad, a la que le pusieron el nombre oficial de “coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave de tipo 2 (SARS-CoV-2)” -covid-19- podia denominarse como una pandemia.

“La OMS ha estado evaluando este brote durante todo el día y estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad, como por los niveles alarmantes de inacción. Por lo tanto, hemos evaluado que covid-19 puede caracterizarse como una pandemia”, aseguró el doctor Tedros aquel 11 de marzo.

El 6 de marzo del 2020, en conferencia de prensa, las autoridades de Salud del país confirmaron el primero caso positivo de covid-19 en Costa Rica. Se trató de una turista de Estados Unidos, de 49 años de edad, quien fue aislada con su pareja en un hotel josefino. Ellos llegaron a Tiquicia el 1 de marzo, sin tener síntomas, por el aeropuerto Juan Santamaría y visitaron Alajuela y Puntarenas.

En Wuhan, China, se reportó el primer caso mundial de covid-19. (STR/AFP)

El 18 de marzo del 2020 el Ministerio de Salud sorprendió al país con un comunicado oficial de un solo párrafo: “Hoy, hace pocos minutos se registra el primer fallecimiento de paciente confirmado por covid-19. Se trata de un hombre de 87 años de edad y que se encontraba internado en cuidados intensivos en el Hospital de Alajuela”.

Para el 15 de octubre del 2020, Salud confirmó las primeras dos muertes en nuestro país de menores de edad: un niño de 9 años y otro de 12.

Se cumplen tres años de aquella primera muerte. Durante la segunda semana de este 2023 el mundo registra, aproximadamente, 6.7 millones de fallecidos por covid-19 y 664 millones de personas contagiadas.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en América los datos hablan de 187 millones de contagiados y 2,9 millones de muertes. La OMS confirmó que en Costa Rica se registran 1.171.802 personas contagiadas y 9.104 muertes.

Nuestro país recibió tremendo regalo navideño en el 2020: “Este 24 de diciembre a las 10:30 a.m. recibieron como regalo de navidad la primera dosis de la vacuna covid-19 doña Elizabeth Castillo Cervantes, de 91 años, y don Jorge De Ford Almetlla, de 72 años, y los funcionarios del CEACO, el doctor José Acuña Feoli, médico, y la doctora Tatiana Sancho Chacón, enfermera”. De esta forma reportó el Ministerio de Salud los primeros vacunados del país contra el covid-19.

Doña Elizabeth recibió la primera dosis contra el covid-19 el 24 de diciembre del 2020. (Cortesía)

El pasado 5 de enero las autoridades de Salud dieron el más reciente reporte epidemiológico del covid-19: “Para la semana epidemiológica 52, que abarca del 25 al 31 de diciembre del 2022, según datos de la Dirección de Vigilancia de la Salud, los fallecimientos por covid-19 presentan un leve aumento, contabilizando 19 decesos, con un promedio de tres muertes por día.

“Asimismo, durante la semana epidemiológica 52 se reportan un total de 4.960 casos por covid-19, lo que representa una disminución de 203 casos en comparación con la semana 51 que registró 5.163 casos”.