¿Se enojó Pilar Cisneros porque los diputados enviaron la ley jaguar a la Sala Constitucional?

Luego de que se diera a conocer que 22 diputados enviaron a la Sala Constitucional el proyecto de ley jaguar para que sea revisado y se decida si es viable o no para un referéndum, la diputada oficialista Pilar Cisneros dijo lo que piensa al respecto.

La Teja le consultó a Cisneros si piensa que este procedimiento representará un atraso para los planes del Gobierno, pero ella aseguró que no.

“No representa un atraso porque de todas maneras lo del referéndum tenía que pasar por la Sala Constitucional, lo que teníamos dudas era si tenía que mandarla la Asamblea Legislativa, si teníamos que votar primero el proyecto de ley y después mandarlo o si lo iba a mandar el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), así que no considero que atrase el proceso, más bien llegamos al punto quizá más importante del referéndum para tener el visto bueno de la Sala Constitucional antes de someterlo a votación para el pueblo”, expresó.

También se le consultó a Cisneros si ha conversado o negociado con otros legisladores para saber si darán el voto al proyecto de ley jaguar, pero dijo que no.

“No, aún no, pero siento que si la Sala da el visto bueno muchos lo van a apoyar. No me preocupan los votos en ese sentido”, expresó la diputada.