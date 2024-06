Mujer que recibe pensión alimentaria: “Mi hijo come porque tiene una mamá que trabaja”

Un proyecto de ley presentado por el diputado David Segura, de Nueva República, metió el dedo en la llaga sobre el tema de las pensiones alimentarias y causó un polvorín.

La iniciativa pretende que las personas que reciben la pensión den cuentas de cómo invirtieron la plata presentando facturas, lo que a mucha gente le causa indignación y enojo, ya que consideran una burla que se tengan que presentar comprobantes de pago cuando muchas veces la pensión ni siquiera alcanza.

Proyecto de ley pretende pedir facturas a quienes reciben pensión alimentaria. Foto: Shutterstock. (Shutterstock)

La iniciativa plantea cuatro cosas: primero, que la autoridad judicial, a petición de la persona menor que tenga al menos 12 años, del PANI, o de la persona que paga la pensión, podrá pedir una rendición de cuentas a la persona que recibe el dinero y se evaluará en función del interés superior del niño o niña.

Segundo, que dicha rendición de cuentas sólo se pueda solicitar una vez al año y será respecto a las pensiones de los últimos 6 meses.

Tercero, que esta rendición de cuentas solamente pueda ser solicitada por una persona que esté al día en el pago de las respectivas pensiones. Y, cuarto, que la autoridad judicial pueda cambiar la persona que recibe la pensión con tal de que se utilice como debe ser, en beneficio del menor.

Una vecina de San José, quien prefirió no decir su nombre para evitar problemas con el papá de su hijo, contó que para ella sería una salvada lo de presentar facturas porque quedaría en evidencia que lo que recibe no le alcanza para nada.

“Yo presenté lo papeles para pedir pensión por mi hijo en marzo de 2016 y la pusieron en 70 mil colones, el juez le dijo al papá de mi hijo que él debía saber que un niño no vive con 70 mil colones y el propio papá reconoció que sabía que era así, pero aseguró que no tenía trabajo y además tenía otros gastos y se la dejaron así.

David Segura causó un polvorín con el proyecto de ley que propuso. Foto: Nueva República.

“En ese momento yo tenía una mejor posición económica y decidí no cobrarle la pensión, el dio como un mes y nada más y yo no quise problemas, así que nunca le cobré. En el 2022 cambió mi situación económica y entonces le dije que necesitaba que empezara a depositar la pensión y desde entonces mes a mes me deposita, sin embargo, esa pensión no me alcanza para los gastos de mi hijo, que tiene 10 años”, contó la mujer.

Factura revelarían que la pensión no alcanza

Le mamá dice que cuando hay un gasto extra, como compra de zapatos o algo así, ella le pide al papá del hijo que colabore, pero él nunca lo hace.

“Ha sido complicado porque, por ejemplo, si le tengo que comprar anteojos a mi hijo yo le digo al papá que necesito que los paguemos entre los dos y el sale con que no puede, entonces diay, tengo que pagar todo yo, en todos estos años no se la ha hecho un solo aumento a la pensión.

“De los 70 mil de pensión que recibo yo, pago la buseta de la escuela, dos cortes de pelo de mi hijo y el futsala al que él va los sábado, solo para eso me alcanza, o sea, mi hijo come gracias a que tiene una mamá que trabaja. Si yo tuviera que presentar facturas quedaría en evidencia que el papá tendría que darme más plata a mí más bien, porque solo de la escuela pago 200 mil colones por mes”, aseguró.

Muchos niños pasan necesidad porque las pensiones no alcanzan. Foto: Shutterstock. (Shutterstock)

Ahora bien, la misma mujer reconoció que también hay injusticias en el otro sentido, ya que hay mujeres que reciben la pensión y la gastan en cosas que no tienen nada que ver con el hijo.

“Conozco el caso de un amigo que paga de pensión 350 mil colones, un monto muy alto y sabemos que la mamá del chiquito trabaja y tiene un buen ingreso, entonces no es necesaria una pensión tan alta.

“Mi amigo vive muy limitado, paga alquiler, tiene sus gastos y sufre porque tiene que dar ese montón de plata, sería bueno que ella presente facturas para ver cómo invierte esa plata porque lo más probable es que quede demostrado que no la gasta toda”, expresó.

Proyecto de ley tiene muchos enemigos

El proyecto de ley tiene, desde ya, muchos enemigos. Las diputadas Gloria Navas, Monserrat Ruiz y Rocío Alfaro, mostraron su oposición a la iniciativa, Navas dijo incluso que era algo descabellado, que dejaba ver ignorancia ante la ley por parte de Segura y que ocasionaría violencia doméstica.

“El ataque a las mujeres es evidente, porque somos las mujeres que tenemos que estar detrás de los hombres para que paguen la pensión. Ahora este proyecto propone que tengamos que dar facturas para ver en qué se gasta el dinero, que nunca es suficiente, porque la mayoría son pensiones de hambre”, afirmó Navas.

La legisladora señaló que en las propias justificaciones del proyecto presentado por Segura, él mismo indicó que la mayoría de las pensiones alimentarias no superan los ¢100 mil por mes.

Ana Elena Chacón criticó fuertemente el proyecto de ley de David Segura

La expresidenta de la República, Ana Elena Chacón, también mostró su descontento con el proyecto de ley.

“¿Cómo es posible que ahora quieran pedir facturas de cómo se invierten las miserables pensiones alimenticias que se tienen en este país?, si hacemos un análisis de ellas nos damos cuenta de que muchas son menores a 100 mil colones para simple y sencillamente la alimentación de los hijos y, ¿por qué vamos a dar cuentas cuando ha habido abandono por parte del padre de familia?, estoy segura de que esos recursos son absolutamente bien invertidos.

“Lo que quieren es continuar controlando nuestras finanzas, nuestros cuerpos y continuar resaltando que las brechas serán cada día más grandes en un patriarcado en el cual ellos creen profundamente”, expresó Chacón.