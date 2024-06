La Teja en Cancún: Uno propone y Dios dispone, esto nos pasó en el último día del viaje

Playa Delfines tiene una belleza de otro nivel. Foto: Rocío Sandí Z. (Rocío Sandí Z.)

Como dice el dicho: “Uno propone y Dios dispone”.

Para mi cuarto día en Cancún tenía planeado un tour a isla Mujeres. Nuestros amigos de DM Viajes, Daulyn Quirós y Michael Astúa, coordinaron todo para ir a ese increíble lugar, pero bueno, el de arriba tenía otra planes.

Fue el sábado cuando mi compañero Daniel Castro y yo nos levantamos temprano, nos bañamos, desayunamos y a las 8 de la mañana ya íbamos en un bus camino a la marina de donde salía el catamarán hacia ese hermoso sitio. Íbamos muy ilusionados porque habíamos leído cosas superlindas de ese lugar, por algo es uno de los lugares imperdibles de Cancún.

Los turistas hacen una parada obligatoria en las letras de Cancún. Foto: Rocío Sandí Z. (Rocío Sandí Z.)

Viaje tranquilo Si quiere viajar a Cancún u otro destino con la tranquilidad de que todo estará bien planeado, puede contactar a la agencia DM Viajes al WhatsApp 8950-4637. También los puede buscar en Facebook como DM Viajes o puede visitarlos en Puriscal donde tiene sus oficinas.

Llegamos y revisaron que todo estuviera bien, nos quedamos esperando que nos pasaran y poco a poco fueron llegando turistas de otros hoteles que también iban para el tour.

Pero cuando ya nos iban a dejar abordar el catamarán, se acercaron los encargados del tour y con mucha pena nos dijeron que no íbamos a poder hacer el viaje porque, debido al mal tiempo, habían suspendido todas las actividades en el mar.

LEA MÁS: La Teja en Cancún: Nos invitaron a un exclusivo fiestón en un hotel de playa

Cuando nos dieron esa noticia, estaba cayendo una llovizna y el cielo estaba lleno de nubes. En Cancún se toman muy enserio la seguridad de los turistas, por eso la prevención está ante todo.

El bar Coco Bongo es muy famoso por las fiestas que se arman en las noches. Foto: Rocío Sandí Z. (Rocío Sandí Z.)

Al salir de la marina, Daniel y yo decidimos aprovechar el día para ir a playa Delfines, que es donde están las famosas letras de Cancún, donde todos los turistas se toman fotos.

Agarramos un bus y le pedimos al chofer que nos avisara donde nos teníamos que bajar y así lo hizo.

Siempre hay fila para tomarse fotos

Cuando llegamos había fila para tomarse fotos en las letras y cuando nos fuimos también, ese famoso letrero prácticamente todo el día pasa full de turistas.

El sabor de esta lasaña era de otro nivel. Foto: Rocío Sandí Z. (Rocío Sandí Z.)

Luego de tomarnos las respectivas fotos de registro nos fuimos a caminar a la playa y nos encontramos una familia tica, nos dimos cuenta porque en el bulto que andaban tenían la bandera más linda del mundo.

LEA MÁS: La Teja en Cancún: ¡Conocimos una de las siete maravillas del mundo!

Alberto Alvarado, vecino de San José, nos contó que tuvo la misma mala suerte que nosotros.

Él y su familia llegaron a Cancún el viernes, tenían planeado ir el sábado a isla Mujeres, pero por el mal tiempo no pudieron, así que se fueron a playa Delfines para disfrutar del bello mar y tomarse fotos con las famosas letras.

Cancún es bello por dónde quiera que se vea

Después de mojarnos los pies en esa deliciosa agua nos devolvimos en bus al hotel para almorzar y en la tarde volvimos a salir. Fuimos a un supermercado llamado Súper Chedraul, donde compramos algunos de los cariñitos que nos hacían falta para nuestros familiares y también fuimos a conocer el famosísimo bar Coco Bongo, en el que se arman unos fiestones buenísimos.

Luego volvimos en bus al hotel NYX Cancún, donde nos estuvimos hospedando.

Moverse por Cancún en bus es muy fácil, el pasaje cuesta poquito menos de un dólar (unos 527 colones) y los choferes le avisan a uno donde debe bajarse, entones no hay cómo perderse.

Este es uno de los supermercados más grandes de Cancún. Foto: Rocío Sandí Z. (Rocío Sandí Z.)

Luego de refrescarnos un poco bajamos a cenar al restaurante italiano, no tienen idea la delicia.

Me pedí de entrada una ensalada césar, de plato fuerte una lasaña en salsa de tomate con carne molida y el postre fue un pancito con helado. El nivel de sabores de esa comida fue demasiado, nunca había probado una comida italiana tan deliciosa.

LEA MÁS: La Teja se fue para Cancún y le vamos a contar con detalle cómo nos fue para que se anime a ir

Luego de conversar con Daniel, Daulyn y Michael sobre el montón de experiencias que vivimos en nuestro viaje, volví a la habitación para alistar la maleta porque el domingo bien temprano teníamos que irnos para el aeropuerto de Cancún para regresar a Costa Rica.

Todos deberíamos viajar a Cancún al menos una vez en la vida. Foto: Rocío Sandí Z. (Rocío Sandí Z.)

Cancún es un lugar hermoso donde todo se disfruta al máximo. Quiero volver porque me faltaron muchos lugares por conocer, pero también me llevo recuerdos únicos de experiencias que me cautivaron.

Si usted quiere viajar a Cancún o a cualquier otro país le recomiendo a ojos cerrados DM Viajes, es una empresa seria, responsable, con unos precios bastante accesibles.

Ellos le dan seguimiento a todo el viaje para resolver cualquier imprevisto y evacuar dudas, incluso para dar recomendaciones y así garantizar que la experiencia de los turistas sea inmemorable.

Puede contactar la agencia al WhatsApp 8950-4637. También la buscar en Facebook como DM Viajes o puede visitarlos en Puriscal donde tiene sus oficinas.