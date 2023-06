¿Se puede llevar el vehículo a revisión antes del mes que le corresponde?

Muchos dueños de carros y motos tienen la duda de si deben esperar obligatoriamente, para llevar el vehículo a la revisión técnica vehicular, hasta el mes que les corresponde o si pueden adelantar el chequeo.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) respondió a esa consulta frecuente de los usuarios y aclaró que los propietarios de vehículos pueden llevar su carro o moto en el mes asignado o el mes previo.

LEA MÁS: Pilar Cisneros mandó a Ariel Robles a buscar una palabra en el diccionario y él le respondió

Puede adelantar la revisión técnica un mes. Foto: José Cordero. (José Cordero )

LEA MÁS: Esto dice el presidente Rodrigo Chaves sobre el cierre de Grupo Extra

Esto quiere decir, por ejemplo, que los dueños de vehículos de placas terminadas en 7, que por rol deben ir al chequeo de Dekra en julio, si quiere pueden sacar la cita en este mes de junio y así sale de eso de una vez. En el caso de los vehículos cuya placa termina en 8, deben ir a revisión, según el calendario, en agosto, pero si quieren pueden adelantarla para julio.

“Esto es importante porque permite tener más tiempo para corregir eventuales faltas graves, porque a partir del primer día del mes posterior al que le corresponde, ya no puede circular legalmente si no tiene la inspección al día. Por ejemplo, si tiene placa terminada en 5, a partir de este jueves 1 de junio circula ilegalmente si no tienen la inspección al día”, informó el MOPT.