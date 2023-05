Pilar Cisneros mandó a Ariel Robles a buscar una palabra en el diccionario y él le respondió

La diputada oficialista corrigió a Robles por una palabra que dijo mal. Foto: Asamblea Legislativa.

La diputada oficialista Pilar Cisneros mandó al legislador Ariel Robles a buscar una palabra en el diccionario para que “haga buen uso del lenguaje”.

Ella tuvo un intervención este miércoles en la mañana en el Plenario Legislativo en la que defendió el proyecto de ley de las jornadas excepcionales, más conocidas como 4x3, y en la que dijo que no entendía como legisladores de la zona norte, Guanacaste y Puntarenas, entre otras en la que hay mucho desempleo, no apoyaban este plan que pretende traer inversión extranjera.

LEA MÁS: Este es el multón por estacionar su vehículo sobre las aceras

Cisneros aprovechó para darle una recomendación al diputado Ariel Robles, del Frente Amplio, quien ha luchado junto a los demás legisladores de su fracción, para que el proyecto de las jornadas laborales especiales no se apruebe, ya que ellos aseguran que afectaría de mala manera a los trabajadores porque tendrían que laborar mucho más y el único beneficio lo obtendrían las empresas.

Pilar Cisneros y Ariel Robles se mandaron filazos en el Plenario Legislativo

“Le quiero sugerir al señor profesor de la Universidad Nacional que busque en el diccionario la diferencia entre dominar un tema y tener dominación sobre un tema porque eso no existe y no se puede aplicar así, es necesario tener el diccionario de la Real Academia Española a mano para utilizar bien el lenguaje”, expresó Cisneros.

LEA MÁS: Panadero pagó seguro de camión y cuando se lo robaron la aseguradora no le dio ni un cinco

Ariel supo que el hachazo iba para él y no se quedó callado, apenas pudo le respondió a Cisneros.

Lo primero que hizo fue defender a los educadores, argumentado que aunque él ya no trabaja en la Universidad Nacional, se siente muy orgulloso de su labor como profesor.

Ariel Robles no se le quedó callado a Pilar Cisneros. Foto: John Durán. (JOHN DURAN)

“Ya que aquí están recetando la Real Academia Española en la cual yo desde hace tiempos no me suma ni me resta porque me descolonicé hace mucho tiempo y creo que en la descolonización de nuestro lenguaje de nuestra ciencia, de nuestra política, sería muy bueno señora diputada (Pilar Cisneros), usted, desde la derecha extrema pareciera y corporativa, que busque el significado de la palabra populismo en el diccionario que quiera, porque yo creo que le aplica perfectamente a sus prácticas políticas.

“A mí podrán atacarme al cuerpo todo lo que quieran, ya me han dicho en conferencia de prensa que me salga del closet, que soy esto, que soy aquello, no van a lograr que esta diputación se silencie en hablar con argumentos, así que señora diputada, si se está enojando es porque hay ausencia de argumentos”, le respondió el legislador.