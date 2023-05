Panadero pagó seguro de camión y cuando se lo robaron la aseguradora no le dio ni un cinco

Cristian Aguilar asegura que se siente lleno de frustración porque en enero pasado le robaron el camión que él y su familia con mucho esfuerzo compraron para distribuir pan.

El vecino de Tierra Blanca de Cartago contó que en el 2019 le compraron un camión a una mujer que había quedado viuda, ella se llama Karol Viviana Orozco Gómez. Según el trato que hicieron, le pagaron a Karol una plata en ese momento y se comprometieron a asumir la deuda del camión con el Banco Nacional de Costa Rica.

Este es el camión que le robaron a los hermanos Aguilar. Foto: Cortesía. (Cortesía de Cristian Aguilar)

Cuando estaban haciendo los trámites para el traspaso del camión y el cambio del titular de la deuda en el banco se vino la pandemia y solo lograron pasar el camión a nombre de Jenson Aguilar, un hermano de Cristian; la deuda en el banco siguió a nombre de Karol.

Hasta enero de este año todo transcurría con normalidad, los hermanos Aguilar hacían mes a mes los pagos en el banco que incluían el seguro del vehículo, pero tuvieron la mala suerte de que una madrugada unos ladrones se metieron a la casa del papá de Cristian, donde estaba guardado el camión guardado y se lo llevaron.

LEA MÁS: “Tengo cinco años de pagar el seguro del carro y el día que lo necesité no sirvió de nada”

Los afectados fueron a poner la denuncia en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y hasta llevaron unos videos tomados con cámaras de seguridad, pero el vehículo no apareció.

También fueron al banco a preguntar cómo estaba el asunto del seguro, y se dieron cuenta de que en un principio el camión estaba asegurado con una empresa, pero luego el banco decidió pasarlo al Instituto Nacional de Seguros (INS), sin informar el cambio a la titular de la deuda.

En el INS dijeron que no pueden referirse al tema específico por un tema de confidencialidad. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Terrible sorpresa

Un mes después de que ocurrió el robo los hermanos Aguilar fueron a pedir una certificación al OIJ para presentarla al INS y así hacer uso del seguro que mes a mes cancelaban a tiempo, pero se llevaron una terrible sorpresa.

“Nos dijeron que como la deuda estaba a nombre de Karol no aplica el seguro porque el camión ahora está a nombre de mi hermano. Nosotros no entendemos porqué no nos pueden hacer valer la póliza si el que está asegurado es el camión, no la dueña de la deuda”, expresó Cristian.

LEA MÁS: Conozca las chichaldosas que causan locura en Alajuelita

Cristian contó que desde el robo todo se les ha puesto cuesta arriba, primero estuvieron alquilando un camión para seguir con la distribución de pan de la panadería familiar, pero tenían que pagar casi ¢300 mil por mes y les estaba saliendo muy caro, así que hicieron un esfuerzo en familia, juntaron una plata y compraron otro camión, pensando en que pronto llegaría la plata del seguro y con eso pagarían deudas, pero eso no pasó.

“Se nos ha complicado la situación y la verdad se siente uno frustrado porque luego de pagar puntualmente el seguro, que le salgan a uno con esto es como si la plata que uno pagaba puntualmente no sirviera de nada, es injusto.

“Vamos a dar la pelea porque sentimos que tenemos todo el derecho de que nos den la plata del seguro, la necesitamos y estuvimos pagando un seguro para una situación como esta y ahora que llegó lo necesitamos”, aseguró Cristian.

Los afectados han buscado el camión por todo lado, pero no lo encuentran. Foto: Cortesía. (Cortesía de Cristian Aguilar)

Haga los cambios rápido

La Teja consultó al INS sobre el caso específico de este camión y en el departamento de prensa de la institución indicaron que no pueden referirse a un caso específico por un tema de confidencialidad de los clientes, pero sí hablaron de casos similares en general.

Grace Segura, jefe de la Dirección de automóviles del INS, dijo que cuando una persona compra un vehículo es fundamental que desde el primer momento se ponga en contacto con el banco donde está la deuda y con la aseguradora para que se hagan los cambios necesarios para que evitar problemas de este tipo.

LEA MÁS: Familia pulseadora y creativa inició negocio para cuidar el ambiente y chinear a las mascotas

La funcionaria dijo que cada aseguradora debe hacer un análisis para asegurarse de que el nuevo dueño del vehículo cumple con los requisitos necesarios para hacer frente al seguro. El estudio incluye saber los ingresos económicos de los clientes, qué uso se le dará al bien, si ya ha tenido antes seguros con la institución, entre otras cosas.

También consultamos al Banco Nacional sobre si es común que la institución cambie de aseguradora de los vehículos que financia sin avisarle a los dueños, pero tampoco dieron detalles.

“El banco no puede referirse a casos de terceros o de sus propios clientes, debido al secreto bancario. Si estas personas tienen alguna inquietud, les invitamos a dirigirse nuestras oficinas para obtener más información y recibir asistencia”, respondió la institución por medio de un correo electrónico.